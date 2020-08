Tras verse envuelta en la polémica, después que Maluma cerró su cuenta de Instagram luego que empezara a circular un video en el que aparecían jugadores del PSG, entre ellos Neymar Jr., cantando el tema “Hawái”, la modelo Natalia Barulich decidió aumentar la expectativa con un polémico mensaje.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la modelo croata compartió una fotografía suya frente a un lujoso hotel en Francia; sin embargo, lo que más llamó la atención de todos es el mensaje que acompaña la instantánea.

Y es que la modelo, al parecer, está dispuesta a contar su verdad. “¿Quién quiere conocer la verdadera historia?”, escribió Barulich como leyenda de su instantánea, en la que luce un conjunto con una falda larga.

Como se recuerda, el colombiano reapareció hace un par de días en Instagram e hizo una transmisión en vivo en la que dio una contundente respuesta sobre el tema. Maluma no solo anunció el lanzamiento de su álbum “Papi Juancho”, sino que también se pronunció sobre la presunta relación de su expareja y Neymar Jr.

Es así que la primera interrogante que Maluma contestó cuando se conectó en vivo fue: “¿En qué te inspiraste para escribir ‘Hawái’?”. Y es que como se recuerda, esta canción cuenta la historia de una pareja que termina su relación amorosa porque se vuelve tóxica. Sin embargo, el artista no fue evasivo y se mostró bastante sincero.

“No estuvo inspirada en ningún acontecimiento de mi vida. (…) Yo terminé mi última relación tranquilo, feliz… Cada quien se fue por lo suyo, (…) Yo hice mi vida y quise hacer esta canción porque muchos de nosotros nos sentimos identificados y no porque me pasó a mí”, dijo entre risas.

La segunda pregunta que le hicieron al intérprete cafetero fue: “¿Qué pasó con Neymar'”. Maluma no se quedó callado y señaló: “Parceros no se dejen engañar, de las redes, de los medios de comunicación, porque algunos inflan las noticias. Yo realmente no sé si ellos (Neymar Jr. y Natalia Barulich) están juntos, igual no me importa porque cada uno hace su vida, cada quien hace lo que le da la gana y si ellos son novios me parece muy bien”.

“Yo no tengo ningún pedo (problema) con él, al revés. Me siento muy agradecido con él y con todo el equipo del París (PSG) por poner esa canción tan cabrona después del partido. Yo debo agradecerles, a Di María que es mi parcero y lo quiero mucho (…), y pusieron la canción y se la disfrutaron y ver a todo ese combo de cracks cantando mis canciones representa mucho para mí”, agregó.

“Por cierto, todos los que han hecho los memes están ‘cabrones’ y síganlo haciendo”, dijo entre risas, demostrando que ha tomado esto con humor. Además refirió: “Yo soy una persona muy pacífica, a mí no me gustan las peleas, no soy ese tipo de personas y si yo tengo que arreglar algo con alguien, cojo mi celular y rápidamente llamo (...), pero a mí no me gusta el drama y no me gusta eso de estar mandando indirectas”.

