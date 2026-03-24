La intérprete española Natalia Jiménez se encuentra en el centro de una controversia tras difundir un video en sus redes sociales donde se le observa utilizando una ambulancia como medio de transporte personal.

El objetivo del traslado, según la propia artista, era sortear el congestionamiento vial tras su presentación en el festival Vive Latino para llegar a tiempo al cumpleaños del cantante Carlos Rivera, en Tlaxcala, al este de CDMX.

En las imágenes captadas el pasado fin de semana, se aprecia a Jiménez a bordo de la unidad de emergencia mientras esta avanza a alta velocidad con las luces y sirenas encendidas. Sin embargo, tras alcanzar el aeropuerto, completó su trayecto en un helicóptero privado.

“Esta fue la aventura para llegar del Vive Latino a la fiesta de cumpleaños de mi Carlos Rivera. Carlitos, ahí voy, de que llego, llego...”, expresó la cantante en el clip que generó indignación inmediata entre los usuarios.

La acción ha sido calificada como “irresponsable” por internautas, quienes señalan el uso indebido de recursos destinados exclusivamente a la atención de pacientes críticos. Pese a las críticas, Jiménez acompañó su publicación con la frase: “Una locura, pero valió la pena, totalmente”.

¿Qué consecuencias legales enfrentaría la cantante?

Según la normativa mexicana, específicamente en el reglamento de tránsito para vehículos de emergencia en la Ciudad de México, el uso de sirenas y luces está estrictamente limitado a traslados de pacientes graves o atención de urgencias.

Aunque la opinión pública ha volcado su rechazo hacia la cantante, el marco legal vigente en México establece que la responsabilidad administrativa y penal recae primordialmente en la empresa operadora del vehículo y el personal técnico que autorizó el servicio, y no directamente en Jiménez.

Hasta el cierre de esta nota, la cantante no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los cuestionamientos, manteniendo el video activo en su perfil de Instagram pese a las exigencias de disculpas públicas por parte de sus seguidores.