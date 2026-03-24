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En las imágenes captadas el pasado fin de semana, se aprecia a Jiménez a bordo de la unidad de emergencia mientras esta avanza a alta velocidad con las luces y sirenas encendidas | Foto: TikTok (Captura) / Instagram / Composición EC
En las imágenes captadas el pasado fin de semana, se aprecia a Jiménez a bordo de la unidad de emergencia mientras esta avanza a alta velocidad con las luces y sirenas encendidas | Foto: TikTok (Captura) / Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

La intérprete española Natalia Jiménez se encuentra en el centro de una controversia tras difundir un video en sus redes sociales donde se le observa utilizando una ambulancia como medio de transporte personal.

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