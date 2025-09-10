El conflicto legal que enfrenta la exvoleibolista Natalia Málaga y la familia de la reconocida cantante criolla Eva Ayllón sigue escalando. Según documentos difundidos en el programa Amor y fuego, la Fiscalía Provincial Penal ha solicitado una condena de un año de prisión efectiva y una multa de 30 días —equivalente a S/255— contra la exentrenadora de vóley, acusada de ocasionar daños materiales en el vehículo de Jessyca Zegarra, esposa de Francisco García Ayllón, hijo de la intérprete criolla.

La denuncia se remonta a un altercado entre Málaga y García Ayllón, quien en un inicio también acusó daños en su propio automóvil. No obstante, el Ministerio Público decidió archivar parcialmente esa parte del caso al no hallar pruebas suficientes, manteniendo únicamente el proceso que involucra al vehículo de Zegarra.

De acuerdo con el documento judicial revelado en televisión, la exvoleibolista figura como “reo libre” y deberá asistir a la audiencia programada para el próximo 30 de septiembre. Allí, el juez evaluará si se impone la pena solicitada por la Fiscalía en aplicación del artículo 205 del Código Penal peruano, referido al delito contra el patrimonio en la modalidad de daños.

Eva Ayllón y su hijo Francisco García Ayllón. (Foto: Redes sociales)

A pesar del revés judicial, Málaga se pronunció semanas atrás en el programa Magaly TV, la firme, donde negó las acusaciones en su contra y ofreció su propia versión de los hechos. “Me tropecé, fue casual. Hasta yo tengo rayones en mi carro. No es cierto que haya hecho lo que me acusan” , afirmó la exseleccionada nacional, quien además cuestionó la veracidad de las pruebas presentadas por la parte denunciante.

La exentrenadora también expresó su malestar con Francisco García Ayllón, asegurando que la grabación usada en su contra habría sido editada: “Esa grabación está manipulada. No había pruebas, por eso se archivó el caso” .

Mientras tanto, Jessyca Zegarra ha decidido continuar con el proceso, respaldada por el reconocimiento fiscal de los daños a su vehículo, lo que mantiene abierta la posibilidad de que Natalia Málaga enfrente prisión efectiva si la sentencia resulta adversa.