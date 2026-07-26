La actriz Natalia Oreiro emocionó a sus seguidores al revelar que cumplió uno de sus mayores sueños: regresar a Machu Picchu después de 25 años. La protagonista de “La mujer de la fila” visitó la ciudadela inca acompañada de su esposo, el músico Ricardo Mollo, y de su hijo Atahualpa, en un viaje familiar que compartió a través de sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante mostró fotografías en las que aparece disfrutando de los paisajes del santuario histórico. La visita estuvo marcada por la emoción de volver al emblemático sitio arqueológico, esta vez junto a su familia, convirtiendo la experiencia en un recuerdo inolvidable.

“Gracias hermoso Perú por estos días recorriendo tu generosa tierra y amable, culta y cálida gente. Tu historia y cultura son inigualables. Qué maravilla América Latina. Hace 25 años viajé a Cusco y Machu Picchu; poder regresar en familia fue un sueño”, escribió la actriz en sus redes sociales.

El regreso de Natalia Oreiro a Machu Picchu generó una ola de comentarios positivos entre sus fanáticos, quienes resaltaron el cariño que la artista siempre ha mostrado por el Perú.

Natalia Oreiro alcanzó fama internacional a finales de los años noventa gracias a la exitosa telenovela “Muñeca Brava”, producción que la convirtió en una de las figuras más populares de la televisión latinoamericana. Desde entonces ha desarrollado una sólida carrera como actriz, cantante y empresaria, participando en exitosas producciones de televisión y cine que consolidaron su trayectoria artística.

Natalia Oreiro cumple un sueño y regresa a Machu Picchu junto a su esposo e hijo tras 25 años. (Foto: Instagram / @nataliaoreirosoy)

Con este viaje, la artista reafirmó el vínculo especial que mantiene con el Perú y volvió a destacar la importancia de conocer y valorar el patrimonio cultural de América Latina. Su visita a Machu Picchu no solo representó el cumplimiento de un sueño personal, sino también una invitación para que miles de viajeros descubran la historia y la riqueza cultural que ofrece el país.