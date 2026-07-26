Natalia Oreiro cumple un sueño y regresa a Machu Picchu junto a su esposo e hijo tras 25 años. (Foto: Instagram / @nataliaoreirosoy)
Natalia Oreiro cumple un sueño y regresa a Machu Picchu junto a su esposo e hijo tras 25 años. (Foto: Instagram / @nataliaoreirosoy)
Por Redacción EC

La actriz Natalia Oreiro emocionó a sus seguidores al revelar que cumplió uno de sus mayores sueños: regresar a Machu Picchu después de 25 años. La protagonista de “La mujer de la fila” visitó la ciudadela inca acompañada de su esposo, el músico Ricardo Mollo, y de su hijo Atahualpa, en un viaje familiar que compartió a través de sus redes sociales.

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