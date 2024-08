Natalia Otero, exchica reality, ha llamado la atención en las redes sociales tras su respuesta contundente a una crítica recibida en redes sociales. La argentina decidió no quedarse callada y en su cuenta de Instagram le respondió a una seguidora.

Todo ocurrió cuando una joven usuaria criticó la apariencia de Otero, quien manifestó su descontento y compartió algunas historias en las que afirma que este tipo de comentarios afecta a quienes lo reciben.

“¿Vos pensás que no tengo espejo en mi casa o que no me las veo? Y sí, estoy a un mes de mis 40, pero tu comentario está demás”, respondió Natalia.

Por otro lado, reveló que tiene pensado someterse a un tratamiento de bótox en su próximo viaje a Perú, debido a que solo confía en un especialista que vive en Lima.

“Yo estoy muy de acuerdo con el bótox, a mí tampoco me gustan las arrugas. A lo que voy es, ¿por qué escribís eso? Ponele que soy una persona depresiva o tengo problemas de autoestima, gracias a Dios no los tengo”, señaló.