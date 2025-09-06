La actriz y comunicadora Natalia Salas estrenó con éxito, el pasado 29 de agosto, su unipersonal “Con todo menos miedo” en el Centro de Convenciones Bianca de Barranco, un ‘show’ que combina humor, música y experiencias personales.

El espectáculo, dirigido por Salas y Francisco Luna, se centra en la experiencia de la artista, incluyendo su lucha contra el cáncer, narrada desde una perspectiva positiva y resiliente.

Natalia Salas en 'Con todo menos miedo', su unipersonal | Foto: Difusión

“El público me hizo saber que conectó con mi historia y con la forma que, durante toda mi vida he escogido, ver el vaso medio lleno”, dijo. “Lo tomo con profesionalismo y respeto… espero sea el inicio de mi vida como productora también”, agregó.

Con este proyecto, Salas incursiona en la producción, lo que considera “el inicio de mi vida como productora también”.

“Con Todo menos miedo” es también el título de su libro, y en el ‘show’, la actriz utiliza la música en vivo y las anécdotas personales para conectar con su audiencia.

El unipersonal tendrá tres funciones adicionales los días 4, 12 y 18 de septiembre, y las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Joinnus.