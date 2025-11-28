La actriz peruana Natalia Salas compartió detalles sobre su lucha contra el cáncer, señalando que se someterá a una nueva cirugía antes de fin de año, como parte de un tratamiento radical para frenar la enfermedad.

Salas explicó en "Habla Chino", tras sus chequeos de rutina y una primera victoria, le informaron que “su cáncer no regresó de manera convencional”, pero los exámenes detectaron una célula residual en una de sus vértebras.

“Técnicamente, no ha regresado (el cáncer). Es una partícula que se ha posicionado en una vértebra. Me di cuenta en mis chequeos anuales. La palabra metástasis te suena fuerte. El cáncer de mama me quitó un seno”, afirmó Salas.

Por ello, los médicos concluyeron que se trata de una lesión única, por lo que recibirá un tratamiento con medicamentos menos agresivos que la quimioterapia, que le hizo perder el cabello en el pasado.

“Mi oncólogo me dijo: ‘Si tú no le cuentas a nadie que estás en el tratamiento, nadie se va a dar cuenta. Porque no es como las quimios de que se te cae el pelo’”, reveló.

Por ello, debido a la ubicación del residuo, Salas tuvo que modificar su rutina, pues recibió un fijador de huesos y tuvo una radiocirugía, por lo que debe guardar reposo y evitar actividades de alto impacto.

Sin embargo, la intérprete, conocida por series como 'Graffiti’, 'Al Fondo Hay Sitio’ y más recientemente 'Eres mi Bien’, sorprendió al revelar que, debido a la naturaleza hormonal de su cáncer, deberá someterse a la extirpación de ovarios y trompas.

“Voy a quitarme eventualmente los ovarios y las trompas porque, como es un cáncer hormonal, digamos, mis ovarios, aunque están dormidos, están ahí como que se quieren despertar. Entonces, para que no se despierte, mejor ya me lo saco” , concluyó.

En plena lucha contra el cáncer, la actriz se casó el 15 de noviembre con el padre de su hijo, Sergio Coloma. “Me casé con el amor de mi vida, con la bendición de Dios y nuestros seres queridos. Estoy feliz y agradecida”, escribió en redes sociales.

