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A través de su cuenta de Instagram, Salas compartió la actualización de su estado de salud con sus seguidores | Foto: @nataliasalasz
A través de su cuenta de Instagram, Salas compartió la actualización de su estado de salud con sus seguidores | Foto: @nataliasalasz
Por Redacción EC

La actriz peruana Natalia Salas anunció en sus redes sociales que los últimos exámenes sobre la metástasis en una de sus vértebras dieron resultados alentadores, pues su tratamiento actual está mostrando respuestas positivas.

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