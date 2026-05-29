La actriz peruana Natalia Salas anunció en sus redes sociales que los últimos exámenes sobre la metástasis en una de sus vértebras dieron resultados alentadores, pues su tratamiento actual está mostrando respuestas positivas.

Este diagnóstico se produjo en octubre de 2025, luego de que unos estudios preventivos posteriores a su recuperación del cáncer de mama detectaran una partícula residual de la enfermedad en su columna.

Post de Natalia Salas

Debido al carácter hormonal de esta afección, la artista se encuentra bajo un estricto régimen de medicación diaria y controles rigurosos. Y es que, le recomendaron someterse a una intervención quirúrgica para extirparle los ovarios y las trompas de Falopio con el fin de evitar una reactivación del cuadro.

A esta situación médica se sumó un diagnóstico de diabetes en febrero de este año, que la obligó a modificar de forma estricta sus hábitos alimenticios.

“Salieron los resultados de mis exámenes y son los que esperábamos. Vamos avanzando. Gracias por sus mensajes, oraciones, buenos deseos y preocupación. Mi tratamiento está respondiendo y yo estoy feliz. Gracias, Dios. Gracias, gracias”, escribió en Instagram.

El video recoge las explosivas declaraciones sobre el matrimonio de Christian Domínguez y Karla Tarazona, así como la respuesta del cantante ante las críticas y comentarios sobre su relación y divorcio.

Por otro lado, durante una reciente participación en el podcast "Cuestión de cuestionar", detalló las medidas que está dispuesta a asumir para asegurar su bienestar y acompañar el crecimiento de su hijo.

En la entrevista, afirmó que cumplirá con todas las indicaciones médicas necesarias, ya sea el consumo diario de numerosos fármacos, intervenciones quirúrgicas recomendadas o sesiones de radiocirugía, además de restricciones en su dieta.

“Así va a ser mi vida, así va a ser, pero viva: con reflujo, con dolores de articulaciones, sin ovarios, sin la posibilidad de tener más hijos, pero viva. Ahora me dedico a vivir, a viajar, a crear y a trabajar”, declaró la intérprete.

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