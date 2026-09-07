Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable, según reveló la revista People. La actriz, de 45 años, tiene otros dos hijos Aleph (15 años) y Amalia (9 años), junto a su expareja Benjamin Millepied.
Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable, según reveló la revista People. La actriz, de 45 años, tiene otros dos hijos Aleph (15 años) y Amalia (9 años), junto a su expareja Benjamin Millepied.
El nacimiento se produce varios meses después de que Natalie Portmanconfirmara públicamente su embarazo. En abril de 2026, la actriz de “Cisne negro” reveló a Harper’s Bazaar que esperaba a su tercer hijo y aseguró que tanto ella como Destable estaban muy emocionados.
“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo a la publicación. ”Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, agregó la actriz.
La estrella de Marvel aseguró además que su embarazo estaba siendo una experiencia más tranquila y añadió que valora cada instante. “Es una gratitud que no necesariamente comprendes cuando eres joven”, señaló.
“Existe una calma y un conocimiento de mí misma -saber con quién quiero pasar el tiempo y qué tipo de energía deseo a mi alrededor- que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Además, al saber que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento”, agregó.
Este bebé se suma a los dos hijos mayores de la estrella de Hollywood: Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9. Ambos son fruto de su matrimonio con el bailarín, coreógrafo y director Benjamin Millepied. Los actores se conocieron durante el rodaje de “Cisne negro”, película de 2010 en la que él trabajó como coreógrafo, y estuvieron casados durante más de una década antes de formalizar su divorcio en 2024.
La relación entre Natalie Portman y Tanguy Destable comenzó a conocerse públicamente en 2025. El músico francés, que también trabaja como productor y compositor, y la actriz han optado por mantener un perfil discreto y alejado de la exposición constante.
Con la llegada de su tercer hijo, Natalie Portman inicia así una nueva etapa personal junto a Tanguy Destable. Aunque todavía no se han difundido públicamente detalles como el sexo o el nombre del bebé, la noticia confirma uno de los acontecimientos personales más importantes para la actriz durante 2026.
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