La actriz celebra la llegada de su bebé junto al productor musical Tanguy Destable, con quien vive un gran momento familiar. (Foto: Dia Dipasupil /AFP)
La actriz celebra la llegada de su bebé junto al productor musical Tanguy Destable, con quien vive un gran momento familiar. (Foto: Dia Dipasupil /AFP)
Por Redacción EC

Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable, según reveló la revista People. La actriz, de 45 años, tiene otros dos hijos Aleph (15 años) y Amalia (9 años), junto a su expareja Benjamin Millepied.

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