Natalie Portman dio a luz a su tercer hijo junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable, según reveló la revista People. La actriz, de 45 años, tiene otros dos hijos Aleph (15 años) y Amalia (9 años), junto a su expareja Benjamin Millepied.

El nacimiento se produce varios meses después de que Natalie Portman confirmara públicamente su embarazo. En abril de 2026, la actriz de “Cisne negro” reveló a Harper’s Bazaar que esperaba a su tercer hijo y aseguró que tanto ella como Destable estaban muy emocionados.

“Tanguy y yo estamos muy emocionados”, dijo a la publicación. ”Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”, agregó la actriz.

La estrella de Marvel aseguró además que su embarazo estaba siendo una experiencia más tranquila y añadió que valora cada instante. “Es una gratitud que no necesariamente comprendes cuando eres joven”, señaló.

La actriz celebra la llegada de su bebé junto al productor musical Tanguy Destable, con quien vive un gran momento familiar. (Foto: AFP) / ROBYN BECK

“Existe una calma y un conocimiento de mí misma -saber con quién quiero pasar el tiempo y qué tipo de energía deseo a mi alrededor- que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Además, al saber que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento”, agregó.

Este bebé se suma a los dos hijos mayores de la estrella de Hollywood: Aleph, de 15 años, y Amalia, de 9. Ambos son fruto de su matrimonio con el bailarín, coreógrafo y director Benjamin Millepied. Los actores se conocieron durante el rodaje de “Cisne negro”, película de 2010 en la que él trabajó como coreógrafo, y estuvieron casados durante más de una década antes de formalizar su divorcio en 2024.

La relación entre Natalie Portman y Tanguy Destable comenzó a conocerse públicamente en 2025. El músico francés, que también trabaja como productor y compositor, y la actriz han optado por mantener un perfil discreto y alejado de la exposición constante.

Natalie Portman durante el Festival de Cannes 2023 (Foto: AFP) / CHRISTOPHE SIMON

Con la llegada de su tercer hijo, Natalie Portman inicia así una nueva etapa personal junto a Tanguy Destable. Aunque todavía no se han difundido públicamente detalles como el sexo o el nombre del bebé, la noticia confirma uno de los acontecimientos personales más importantes para la actriz durante 2026.