La actriz Natalie Portman anunció que, a sus 44 años, se convertirá en madre por tercera vez, siendo este su primer embarazo junto a su actual pareja, el músico y productor francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como “Tepr”.

Portman, quien ya tiene dos hijos, Aleph (14) y Amalia (9), de su matrimonio anterior con Benjamin Millepied, expresó su entusiasmo por ampliar la familia. “Tanguy y yo estamos muy emocionados”, comentó la actriz en una entrevista con Harper’s Bazaar . “Me siento muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro”.

La actriz estadounidense-israelí Natalie Portman en la 16.° edición de los Premios Gobernadores en el Ray Dolby Ballroom de Ovation Hollywood, Los Ángeles, el 16 de noviembre de 2025. | (Foto de VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Hija de un especialista en fertilidad, la protagonista de "Black Swan" expresó su empatía hacia quienes enfrentan dificultades para concebir. “Crecí escuchando lo difícil que es quedar embarazada”, dijo. “Tengo muchos seres queridos que lo han pasado mal, así que quiero mostrar respeto hacia ellos. Es algo hermoso, pero también muy difícil”.

En ese sentido, comentó que vive este proceso con una madurez diferente a sus embarazos previos. “Hay una calma y un autoconocimiento: con quién quiero pasar el tiempo, qué tipo de energía quiero a mi alrededor”, explicó, añadiendo que, al ser probablemente su última gestación, busca “valorar cada momento”.

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Residente en París, Portman aseguró sentirse físicamente fuerte, practicando natación y Gyrotonic. Asimismo, en el ámbito laboral, mantiene una agenda activa con su productora MountainA, con el estreno de la comedia "The Gallerist" programado para finales de 2026 y la película de Netflix "Good Sex" para principios de 2027.

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