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La actriz reveló que atraviesa este proceso con una madurez distinta a sus embarazos previos | Foto: AFP
La actriz reveló que atraviesa este proceso con una madurez distinta a sus embarazos previos | Foto: AFP
Por Redacción EC

La actriz Natalie Portman anunció que, a sus 44 años, se convertirá en madre por tercera vez, siendo este su primer embarazo junto a su actual pareja, el músico y productor francés Tanguy Destable, conocido artísticamente como “Tepr”.

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