Resumen

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El cronograma definitivo y las locaciones exactas de las audiciones presenciales en los EE.UU. serán definidos por los organizadores en las próximas etapas del certamen. Foto: Instagram (msperu)/composición GEC
El cronograma definitivo y las locaciones exactas de las audiciones presenciales en los EE.UU. serán definidos por los organizadores en las próximas etapas del certamen. Foto: Instagram (msperu)/composición GEC
Por Redacción EC

La modelo peruana Natalie Vértiz anunció que, tras superar la primera etapa de selección global, fue convocada de manera oficial a participar en la audición presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, evento de moda que se desarrollará en diversas ciudades estadounidenses.

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