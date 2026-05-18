La modelo peruana Natalie Vértiz anunció que, tras superar la primera etapa de selección global, fue convocada de manera oficial a participar en la audición presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026, evento de moda que se desarrollará en diversas ciudades estadounidenses.

Fue por medio de su cuenta de Instagram y TikTok que la exMiss Perú difundió este lunes un breve video de su primera audición global para el desfile de moda anual de la famosa marca de lencería.

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A través de un video publicado este lunes en sus cuentas de Instagram y TikTok, la exMiss Perú mostró parte de su presentación en idioma inglés y adjuntó el documento de respuesta la corporación de lencería le envío para confirmar su pase a la siguiente fase.

El correo electrónico enviado por Victoria’s Secret dice: “Hola Natalie, ¡felicidades! (…) Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”.

Seguidores de la modelo respaldaron su avance

Tras la difusión del mensaje, Natalie Vértiz manifestó su entusiasmo por estar dentro de la carrera para integrar el exclusivo grupo de los icónicos ‘ángeles’ en el prestigioso evento. “¡Está pasando!”, escribió Vértiz en sus redes, con emoticonos de emoción y corazones alusivos a la celebración.

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La publicación generó interacciones inmediatas por parte de usuarios, familiares y figuras del entorno artístico local, y seguidores de la actriz, quienes expresaron su respaldo al avance de la modelo en el proceso de selección internacional con frases como “Divina”, “Dios mío, es literalmente perfecto”, “Todo el Perú manifestándose” y “La mejor de todos los tiempos”.

El cronograma definitivo y las locaciones exactas de las audiciones presenciales en los EE.UU. serán definidos por los organizadores en las próximas etapas del certamen.