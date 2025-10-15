Con gran emoción, la modelo y exreina de belleza peruana, Natalie Vértiz, vivió el sueño de su vida al ser invitada al icónico desfile de Victoria’s Secret 2025, realizado el 15 de octubre en Nueva York.

Documentando su estadía en los Estados Unidos para sus más de cuatro millones de seguidores en redes sociales, la esposa de Yaco Eskenazi expresó su emoción por los preparativos del glamuroso evento.

“¡I’m readyyyy! ¿Listos para acompañarme a cumplir un sueño más? ”, escribió en Instagram, acompañando su mensaje con una fotografía desde su hotel en Manhattan , mientras se alistaba para el gran evento, un día antes.

Natalie Vertiz en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025.

En su primera noche, la modelo asistió a una cena con invitadas de diversos países, luciendo una falda negra brillante y un top del mismo color que realzaba su esbelta figura.

Al día siguiente, desde temprano, la exchica ‘reality’ compartió su rutina para alistarse para el evento, mostrando desde su maquillaje hasta el proceso de elegir su vestimenta.

En esos momentos, incluso bromeó, fingiendo recibir una llamada que la invitaba a participar como ángel de Victoria’s Secret . “¡Qué! ¿Falló una modelo?” , dijo entre risas, para luego agregar: “Soñar no cuesta nada”.

Natalie Vértiz hace broma antes de asistir al desfile de Victoria Secret

Con un vestido plateado de lentejuelas, la modelo llegó al Brooklyn Navy Yard de Nueva York, donde fue trasladada en un carrito hasta el evento.

Al llegar, comenzó a grabar los desfiles, donde pudo ver a figuras como Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Lila Moss, Ashley Graham, Irina Shayk, y otras grandes estrellas de la moda.

Sin embargo, la modelo expresó su emoción por la presentación en vivo de Karol G, quien cautivó al público interpretando sus éxitos “Ivonny Bonita” y “Latina Foreva”, temas de su reciente álbum "Tropicoqueta".

La cantante colombiana Karol G desfiló por la pasarela durante el Victoria’s Secret Fashion Show en Nueva York el 15 de octubre de 2025 | Foto: AFP / ANGELA WEISS

Además, la colombiana de 34 años sorprendió al desfilar como ángel de Victoria’s Secret, deslumbrando con un sensual atuendo rojo que resaltaba su curvilínea figura, complementado con las icónicas alas de la marca.

“En su mejor momento, ¡mi hermosa colombiana!” , compartió Natalie Vértiz en sus historias de Instagram.

Durante la velada, Vértiz compartió espacio con la actriz mexicana Ailín Derbez, la cantante y Miss Chile Emilia Díez, y la modelo colombiana Adriana Álvarez.

El logro de Natalie no pasó desapercibido en redes sociales, donde diversas figuras del entretenimiento peruano celebraron su participación en el evento.

“¡Solo tú, reina! La más hermosa, la más nice y auténtica” , escribió Johanna San Miguel. Por su parte, Alessia Rovegno comentó: “Sexy girl, rock it” , mientras que Ivana Yturbe le dejó un efusivo “Eres fuego purito” .