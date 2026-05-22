Este viernes 22 de mayo, la modelo peruana Natalie Vértiz participó en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Miami, donde, frente a un jurado que incluyó a Gigi Hadid, destacó al desfilar completamente al natural, mostrando su experiencia en pasarelas internacionales.

Para la audición, la influencer eligió presentarse con el rostro limpio y un conjunto negro compuesto por top, falda y tacones a juego, cautivando a los asistentes.

Hace algunos días, Natalie compartió en sus redes sociales la invitación formal de la marca para postular. “Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”, añadió.

Ya en Estados Unidos, Vértiz desfiló en la misma pasarela donde participaron Luciana Fuster y Alexandra Morillo, completando así la representación peruana en aquella audición.

Por su parte, Natalie utilizó sus cuentas oficiales para expresar el significado de este logro en su carrera, calificándolo como el cumplimiento de una meta personal y profesional.

“¡Muchísimas gracias a Victoria’s Secret y IMG Models por invitarme! Y gracias a mi hermoso Perú por tanto cariño y apoyo, ¡somos uno! ¡Perú es clave!”, escribió, añadiendo que pretende motivar a otras mujeres a trabajar por sus objetivos.

En tanto, su esposo y el padre de sus dos hijos, Yaco Eskenazi, le dedicó un tierno mensaje por su participación: “Se me sale el corazón. ¡Te amo Tus sueños son mis sueños, mi amor".

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