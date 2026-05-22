Este viernes 22 de mayo, la modelo peruana Natalie Vértiz participó en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Miami, donde, frente a un jurado que incluyó a Gigi Hadid, destacó al desfilar completamente al natural, mostrando su experiencia en pasarelas internacionales.
Para la audición, la influencer eligió presentarse con el rostro limpio y un conjunto negro compuesto por top, falda y tacones a juego, cautivando a los asistentes.
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Hace algunos días, Natalie compartió en sus redes sociales la invitación formal de la marca para postular. “Estás invitada a un casting presencial para tener la oportunidad de desfilar en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026”, añadió.
Ya en Estados Unidos, Vértiz desfiló en la misma pasarela donde participaron Luciana Fuster y Alexandra Morillo, completando así la representación peruana en aquella audición.
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Por su parte, Natalie utilizó sus cuentas oficiales para expresar el significado de este logro en su carrera, calificándolo como el cumplimiento de una meta personal y profesional.
“¡Muchísimas gracias a Victoria’s Secret y IMG Models por invitarme! Y gracias a mi hermoso Perú por tanto cariño y apoyo, ¡somos uno! ¡Perú es clave!”, escribió, añadiendo que pretende motivar a otras mujeres a trabajar por sus objetivos.
En tanto, su esposo y el padre de sus dos hijos, Yaco Eskenazi, le dedicó un tierno mensaje por su participación: “Se me sale el corazón. ¡Te amo Tus sueños son mis sueños, mi amor".
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