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Al igual que la esposa de Yaco Eskenazi, participaron las modelos peruanas Luciana Fuster y Alexandra Morillo | Foto: Instagram / Composición EC
Al igual que la esposa de Yaco Eskenazi, participaron las modelos peruanas Luciana Fuster y Alexandra Morillo | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

Este viernes 22 de mayo, la modelo peruana Natalie Vértiz participó en el casting presencial del Victoria’s Secret Fashion Show 2026 en Miami, donde, frente a un jurado que incluyó a Gigi Hadid, destacó al desfilar completamente al natural, mostrando su experiencia en pasarelas internacionales.

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