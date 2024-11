La conductora de televisión Natalie Vértiz compartió su opinión sobre la participación de Tatiana Calmell en el Miss Universo 2024, destacando el desempeño de Calmell, ya que aseguró que merecía un lugar en el Top 5.

“Tatiana estuvo muy linda. Ir al Miss Universo es hermoso, puedes soñar en grande y ganar mucha experiencia” , declaró a Trome. Al ser consultada por su retorno a los certámenes de belleza, la ex Miss Perú no descartó la idea, aunque afirmó que no es su prioridad en este momento. “Nunca digo nunca, pero por ahora el concurso de belleza está cerrado para mí” , comentó.

Además, sugirió que podría haber recibido propuestas recientes para participar en otro evento, aunque prefirió mantener los detalles en reserva. “No me gusta anunciar antes de tiempo, pero estoy contenta”, agregó con una sonrisa.

Por otro lado, Vértiz elogió el trabajo de Yaco Eskenazi en el musical “Hombres a la Plancha”, destacando su dedicación. “Lo he visto superenfocado y ensayando con muchas ganas. Hacer un show de más de dos horas no es fácil, pero cuando él se propone algo, lo logra”, afirmó.

En cuanto a su vida personal, Vértiz descartó la posibilidad de agrandar su familia en el corto plazo. La modelo, madre de dos hijos, explicó que su enfoque actual es brindarles atención y tiempo de calidad. “Con mis dos hijos tengo mucho que hacer y no me imagino con otro hijo más”, comentó.

MÁS INFORMACIÓN: Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi celebran 9 años de matrimonio

El contexto de las declaraciones de Vértiz se relaciona con las críticas que ha recibido el programa de concursos de belleza en Perú. La participación de Tatiana Calmell en Miss Universo generó diversas opiniones, y la mención de Natalie subraya el debate sobre la valoración de los talentos nacionales en eventos internacionales.