Nataniel Sánchez, quien durante varios años le dio vida a Fernanda de las Casas, la eterna enamorada de Joel Gónzalez, decidió revelar por primera vez sus motivos para no volver a interpretar su personaje en la popular serie ‘Al fondo hay sitio’.

Fue durante el programa en YouTube de Jesús Alzamora, llamado ‘La Lengua’, que la actriz se sinceró sobre su decisión, que, en sus palabras, la tuvo mucho tiempo meditando y cuestionándose si había escogido bien, pero que finalmente aceptó que era algo que ya tenía claro.

“Tenía que ver que cuando acabó Al fondo hay sitio, ese año, 2016, yo ya estaba evaluando renunciar, ya estaba evaluando decir: ‘Hasta aquí llegó mi colaboración con el canal’. Gracias a Dios termina y no tengo que pasar por el proceso incómodo de decir y que me que me diga que me quede o renegocien el contrato, pues estamos hablando de un tema económico, una estadía económica”, inició Sánchez.

“Pero no se trata de plata, sino de que ya no quiero seguir, etcétera, etcétera. Yo estaba preparada para eso, para que me digan: ‘¡Quédate! Te pagamos tanto’, porque éramos piezas importantes. Y yo pensaba que, aunque me ofrezcan un millón, no me quedo. Porque tienes que prepararlo, porque somos humanos y a la hora de la hora por la plata baila el mono. Yo sabía que ya no quería por mi escucha, porque quería hacer otras cosas y tenía otra necesidad”, acotó la actriz.