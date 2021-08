En medio de los rumores de un posible distanciamiento entre Chyno Miranda y Natasha Araos, la esposa del cantante reveló que se contagió de coronavirus. Fue ella misma quien dio la noticia mediante sus redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Araos confesó que ya venía sintiendo algunos síntomas, por lo que decidió hacerse la prueba de descarte de COVID-19. Para su sorpresa, el test dio positivo a coronavirus.

“¿Se acuerdan cuando yo les mostré la semana pasada que me sentía super mal, que me dolían los ojos, que tenía como una gripe... Me hicieron la prueba y salí positivo (a COVID-19)”, contó la esposa de Chyno Miranda.

“De verdad les digo que una de las cosas que más me incomodó de este proceso fue la debilidad y el perder el olfato y el sabor, Qué desagradable”, añadió Natasha Araos sobre su lucha contra el virus.

Asimismo, Araos señaló que su máxima preocupación era Chyno Miranda, quien pese a ya haber tenido la enfermedad, estaba en medio del proceso de recuperación de la neuropatía que sufrió. “Estaba muy nerviosa con Jesús porque a él todo lo que le vino fue por la COVID-19”, dijo.

Según Natasha, al cuarto día de haberse enterado que tenía COVID-19 salió negativa. “Definitivamente quedé impresionada, ayuda a que no tengas secuelas también”, explicó en sus historias de Instagram. Cabe señalar que recientemente se especuló que el cantante venezolano y su esposa estarían distanciados.

