Natti Natasha explica por qué Rob Kardashian le manda mensajes

Natti Natasha se pronunció sobre el mensaje que compartió Rob Kardashian, el menor del famoso clan de la TV estadounidense, sobre una sugerente foto suya.

Como se recuerda, en su cuenta de Twitter el hermano de Kim Kardashian alabó el físico de la artista, quien posó ligera de prendas en sus redes sociales.

A su paso por Colombia, Natti Natasha fue consultada por la razón del interés de Rob Kardashian. En "El gordo y la flaca", la artista dijo que solo se trató de un saludo cordial, pues no conoce al joven en persona.

"Guau, eso fue un mensaje que dejó, no sé. Pero no, no he compartido con él. (¿Te escribió más mensajes?) Siempre saluda y esas cosas… pero bien", contó la intérprete de "Sin Pijama".

A propósito de la sensual fotografía que llamó la atención de Rob Kardashian, Natti Natasha dijo que dudó un poco antes de compartirla; sin embargo, se dio cuenta de que en realidad no enseñaba nada íntimo.

"Obviamente es un desnudo, porque se ve la piel, pero es que yo siento que no enseño partes específicas. Siempre soy un poquito… usualmente no subo ese tipo de fotos, pero en ese momento lo sentí bien, porque no estoy enseñando nada. Se ve la silueta y piel, pero no creo que tuviera nada negativo. Fue algo bien espontáneo", señaló.