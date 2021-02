“La FELICIDAD que siento en mi corazón no tiene precio!!! Ahora a seguir trabajando el triple para la princesa o el príncipe que viene en camino, que ya tiene a los mejores fanáticos del mundo!!!”, finalizó en la publicación que acompañó de algunas de las fotos que le tomaron para la revista People en español.

Natti Natasha, quien hace apenas unas semanas confirmó que mantenía una relación con el presidente del sello Pina Records y posteriormente anunció su compromiso con él, también ofreció una entrevista a la revista Peopel en español en la que habla de su embarazo.

“Cuando el doctor me dice: ‘La realidad es que tú no puedes tener hijos’... me dio depresión, no quería ver a nadie, no quería hablar con nadie”, señaló a la publicación la artista de 34 años que movió cielo, mar y tierra para hacer realidad su sueño de ser madre.

