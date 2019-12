Angélica Rivera celebró la Navidad junto a su hijas Sofía, Regina y Fernanda y a José Alberto Castro, su ex esposo. Así lo evidenció la fotografía que publicó Sofía en su cuenta de Instagram.

En la imagen se observa a la exprimera dama de México junto al productor de televisión, quienes posaron muy sonrientes junto al árbol de Navidad.

“Happy Holidays from our family to yours. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace, y se quede contigo. Feliz navidad, todo mi amor”, es el mensaje con el que Sofía, acompañó la imagen.

En la imagen, todos sin excepción, lucieron sus atuendos coordinados con “ugly Christmas sweaters”.

No es la primera vez que surgen rumores de reconciliación entre ellos, sin embargo en agosto, Alberto Castro comentó para EL UNIVERSAL de México que a pesar de su buena amistad, el matrimonio había terminado de forma definitiva y aseguró que es una lástima que la actriz no ejerza la actuación.

“Reconciliación no sé de qué. Con ella yo mantengo una muy buena amistad de hace muchísimos años. El matrimonio que tuve con ella fue muy bonito, se terminó y ya, tenemos en común tres hijas y ya. Tenemos una gran amistad, tenemos una gran convivencia. Ella ha expresado su deseo de volver a regresar a trabajar, lo cual creo que es muy interesante y no es algo que dependa de mí, que esté en mis manos. Eso es algo que ella tendrá que expresar. Era una gran actriz y el hecho de que esté afuera de las pantallas no es bueno, que se active sería buenísimo”, declaró el también hermano de Verónica Castro.

Angélica Rivera y sus hijas viven actualmente en el extranjero. La actriz ha mantenido un perfil bajo desde su divorcio, en enero pasado, con el exmandatario Enrique Peña Nieto.

Fuente: GDA/El Universal de México