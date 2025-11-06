El nombre de Nawat Itsaragrisil ha vuelto a ocupar los titulares internacionales tras protagonizar una polémica con Fátima Bosch, representante de México en el certamen Miss Universo 2025, realizado en Bangkok. La polémica ha escalado al punto de representar una fuerte crítica hacia el empresario tailandés.

El empresario tailandés, conocido por su papel como fundador de Miss Grand International, fue criticado por llamar “cabeza hueca” a la concursante mexicana, lo que generó indignación en el público y una respuesta oficial de la organización del concurso.

Nacido el 10 de agosto de 1965 en Ratchaburi, Tailandia, Nawat Itsaragrisil inició su carrera como presentador de televisión antes de incursionar en la producción de eventos. Su formación en la University of the Thai Chamber of Commerce y su experiencia en medios le abrieron camino en el mundo del entretenimiento, especialmente en los certámenes de belleza.

Nawat Itsaragrisil

Su vínculo con esta industria comenzó en 2007, cuando asumió la dirección de Miss Thailand World. Años más tarde, en 2013, decidió fundar su propio certamen internacional: Miss Grand International (MGI), una competencia que buscaba promover la paz y la belleza con propósito. Bajo su liderazgo, MGI creció hasta convertirse en una franquicia global con presencia en más de 70 países.

En 2025, Nawat amplió su influencia tras adquirir los derechos de Miss Universe Thailand y asumir un cargo ejecutivo dentro de la Miss Universe Organization (MUO). Este movimiento consolidó su posición como una de las figuras más influyentes en el ámbito mundial de los concursos de belleza. Sin embargo, también ha estado rodeado de controversias debido a sus declaraciones y estilo de liderazgo.

La reciente polémica con la representante mexicana no es la primera en su trayectoria. En 2016, una candidata islandesa denunció haber recibido comentarios ofensivos sobre su peso, y en 2022, una concursante vietnamita fue objeto de críticas por parte del empresario, quien calificó su figura de manera despectiva. Estos episodios han alimentado la imagen de Nawat como un personaje tan exitoso como polémico.

Pese a las críticas, su rol en la industria es innegable. Como CEO de Miss Grand International y ejecutivo de Miss Universo, ha sabido combinar el espectáculo, el marketing y la expansión internacional para posicionar sus marcas como referentes del entretenimiento y la moda. Su enfoque empresarial ha llevado a MGI a competir directamente con los certámenes más tradicionales.

Conoce al empresario Nawat Itsaragrisil, quien está detrás de la polémica con Miss Universo México. (Foto: Instagram)

El incidente con Miss Universo México 2025 vuelve a colocar a Nawat Itsaragrisil en el centro del debate sobre el trato hacia las concursantes y la responsabilidad de las figuras que dirigen estos certámenes. Entre elogios por su visión de negocio y críticas por su comportamiento, el empresario tailandés se mantiene como uno de los nombres más comentados en la industria global de la belleza.