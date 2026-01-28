Nelly Rossinelli denuncia que fue víctima de discriminación en exclusiva playa de Lima

La presentadora de televisión e ‘influencer’ peruana Nelly Rossinelli denunció públicamente haber sido víctima de discriminación y trato diferenciado durante su estadía en una exclusiva playa del sur de Lima.

Rossinelli, quien afirmó haber alquilado una propiedad en el referido balneario por segunda temporada consecutiva, señaló que las políticas internas del lugar parecían variar según los residentes.

¿Nelly Rossinelli tuvo un trato diferenciado?

Según el testimonio de Nelly, el personal de seguridad del condominio intervino de forma abrupta cuando su esposo intentaba ingresar utensilios de cocina con snacks a la playa, donde estaba con sus hijos.

“Llegaron como el ICE en Estados Unidos a decirle: ‘No, señor, por favor, no puede meter’” , dijo Rossinelli, comparando la actitud de los vigilantes con la de una agencia de control migratorio.

Lo que indignó a la presentadora fue observar que, simultáneamente, otros grupos de personas en toldos contiguos (a quienes describió como de alto poder adquisitivo) consumían platos más complejos sin recibir ninguna observación.

“Se les da excepciones a los otros residentes o inquilinos, a excepción de nosotros”, sentenció. En tanto, la presentadora no detalló el nombre de la playa.

Denunció incidente con su perrita

Otro punto de conflicto fue el trato hacia su mascota, una perra de raza mestiza llamada Negrita. Rossinelli afirmó que fue acusada reiteradamente de no recoger los desechos del animal, algo que ella desmintió.

Al solicitar los videos de las cámaras de seguridad, la administración del lugar evitó entregar el material.

“Le exigí a los señores que me enseñen los videos y dijeron que, oh, casualidad, las cámaras se habían malogrado”, relató. “Me hacen sentir que de repente mi familia no es del todo bienvenida por un grupo específico de la playa”, concluyó Rossinelli.