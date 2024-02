La cantante argentina Nicki Nicole anunció el fin de su noviazgo con el intérprete mexicano Hassan Emilio Kabande, conocido en la industria como Peso Pluma, tras una supuesta infidelidad.

De ese modo, la artista publicó en sus redes sociales un corto pero desgarrador mensaje, en donde afirma que tomará distancia de Peso Pluma, que fue captado de la mano con otra mujer en Las Vegas.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... Yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy”, escribió Nicole.

Como se recuerda, un video se hizo viral en Internet, donde se aprecia a Peso Pluma caminar de la mano de una misteriosa mujer, cuya identidad no ha sido revelada.

Ellos salían del Súper Bowl, cuando un usuario los grabó, al difundirse la pieza audiovisual en redes sociales, la cantante dijo haberse enterado de la supuesta infidelidad también por internet.

“Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, sentenció Nicki Nicole.

En ese sentido, fue la cantante argentina en borrar todas las fotos que tenía con Peso Pluma de sus redes sociales, mientras tanto, al cierre de esta nota, el mexicano no se pronunció.

Peso Pluma y Nicki Nicole confirmaron su relación en noviembre de 2023 tras varias semanas de especulaciones y polémicas.

Antes de anunciar su distanciamiento, Nicole y la Doble P asistieron a la gala de los premios Grammy 2024, en donde se mostraron unidos con bastantes muestras de afecto.

Nicki Nicole ha subido una historia diciendo que también se ha enterado de que Peso Pluma le ha sido infiel por el video que se ha hecho viral pic.twitter.com/PhPx3R9HYj — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2024