A poco menos de 15 días de haber confirmado su relación mediante una historia de Instagram, la cantante argentina Nicki Nicole y el futbolista español Lamine Yamal enfrentan intensos rumores de una posible ruptura.

Sin embargo, en los últimos días, los fans de la pareja notaron que Yamal modificó su perfil de la misma red social, eliminando su foto y reemplazándola por un fondo sólido y la leyenda “God bless me”.

Este cambio, sumado a la aparente eliminación de imágenes con la cantante, ha sido interpretado por muchos como una señal de luto por el fin del romance.

Perfil de IG de Lamine Yamal

Además, en redes sociales ha comenzado a circular el nombre de Franco Mastantuono, otro futbolista argentino, como un posible tercero en discordia. Hasta el momento, esta información no pasa de ser un rumor.

Aunque los rumores sobre la ruptura continúan, tanto Nicki Nicole como Lamine Yamal han mantenido silencio.

La única voz que se ha pronunciado públicamente es la de Mounir Nasraoui, padre del futbolista, quien se refirió a la supuesta relación como “cosas de niños” y afirmó no conocer a la artista argentina.

MÁS INFORMACIÓN; Nicki Nicole estrena su primera colaboración con el español Saiko

Cabe mencionar que, el futbolista español hizo pública su relación con la cantante argentina Nicki Nicole al compartir una fotografía de ambos en sus historias de Instagram, a finales de agosto, como parte del cumpleaños 25 de la artista.

Además, el deportista ha subido otras fotografías con ella, mismas que hasta la fecha no ha eliminado por completo.

Lamine Yamal confirma relación con Nicki Nicole con romántico detalle por su cumpleaños. (Foto: Captura de IG)