Luego de la difusión de un polémico audio en el programa Kadri Paparazzi, donde supuestamente Nicola Porcella revelaba detalles privados y comentarios sobre los sueldos de Fernando Colunga y Omar Fierro en Televisa, el actor y exfinalista de La casa de los famosos decidió pronunciarse para poner fin a la controversia.

Porcella utilizó sus redes sociales para aclarar que jamás habló en términos ofensivos ni expuso la vida personal de Colunga. “Esta historia no es por mí, porque ya estoy acostumbrado a estas cosas, sino por respeto a Fernando. Han sacado todo de contexto ”, comenzó diciendo.

Nicola Porcella habría hablado demás sobre Fernando Colunga. (Foto: Redes sociales)

El también participante de la telenovela Amanecer negó rotundamente haber mencionado la palabra “gay”, como se insinuó en redes sociales: “P rimero, no digo la palabra que aparece ahí y todo el mundo se está colgando de eso. No digo nada ofensivo. Allí está el audio, pueden escucharlo”.

Lejos de lo que se ha especulado, Nicola aclaró que sus comentarios fueron en tono de admiración hacia Colunga. “Lo único que hago es enaltecer la carrera de una persona con una trayectoria impresionante. Admiro a Fernando por cómo ha llevado su vida privada , por cómo cuida a su familia, por cómo vive y cómo ayuda”, enfatizó.

Por último, el actor pidió no generar falsas acusaciones ni arrastrar a terceros en polémicas que no les corresponden. “No inventen cosas. Entiendo que se la agarren conmigo, pero no involucren a gente que no tiene nada que ver. A Fernando lo respeto y admiro profundamente. Conmigo hagan lo que quieran”, concluyó.

Con estas declaraciones, Nicola busca desactivar la polémica que circula en medios mexicanos y digitales, reafirmando su postura de respeto hacia sus colegas y dejando en claro que no será parte de campañas de desinformación.