Nicola Porcella se convirtió en un personaje célebre y apreciado por el público mexicano tras su paso por “La casa de los famosos”, competencia en la que obtuvo el segundo lugar, siendo superado por la ‘influencer’ Wendy Guevara.

En ese sentido, a pesar del éxito que tuvo en el ‘reality’, el exintegrante del Team Infierno sorprendió al indicar que no volvería a concursar en el programa, ya que por ahora tiene otras metas por cumplir.

“Déjame afuera, por lo menos un buen tiempo [de La casa de los famosos]…Todavía tengo que seguir picando piedra para lograr lo que quiero aquí en México, así que si se presenta la oportunidad... Si me dices, ‘Nicola, en dos meses hay una Casa de los Famosos’, te diría: ‘No’, pero el otro año, de acá a un par de años”, explicó el exfutbolista durante una entrevista para ¡Hola! México.

¿Nicola Porcella se imaginaba el éxito de “La casa de los famosos”?

Por otro lado, Nicola contó que no tenía idea del cariño y respaldo que recibía por parte del público mexicano. “Saliendo a la realidad. La verdad es que ha sido algo muy bonito, no me imaginé lo que estaba pasando”, dijo.

Asimismo, comentó que sus amigos le advirtieron que su participación en el reality permitió que sus fanáticos lo conocieran de verdad. “Siempre estuve en realities de competencia. Entonces, la gente conoció a Nicola”, agregó.





¿Nicola Porcella se quedará en México?

Tras su éxito en La casa de los famosos, Nicola Porcella reafirmó que se quedaría en México ya que tiene varias propuestas en camino. Manifestó también su interés por construir una carrera artística en México, por lo que está aprendiendo a construir un acento neutro para la conducción de programas de TV.

“El premio, sin lugar a dudas, es muy importante, pero yo vine por otras cosas. Vine por que la gente me conozca y por ganarme el cariño de México, y de Perú y de Latinoamérica”, relató.