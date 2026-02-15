Nicola Porcella y Aldo de Nigris protagonizan tenso careo en Ring Royale Fight

Nicola Porcella y el mexicano Aldo de Nigris protagonizaron un intenso enfrentamiento verbal durante su primer careo oficial previo al evento Ring Royale Fight. El momento generó gran expectativa entre seguidores del espectáculo deportivo.

Durante la presentación, ambos intercambiaron palabras subidas de tono y se mostraron retadores frente a frente, donde De Nigris empezó con el contacto físico y empujó a Nicola, obligando a la organización a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores. El cruce evidenció la tensión acumulada en la previa del combate.

Porcella aseguró estar preparado física y mentalmente para el enfrentamiento, destacando el entrenamiento realizado en las últimas semanas. El exchico reality afirmó que no se trata solo de entretenimiento, sino de demostrar disciplina y evolución personal dentro del ring.

Por su parte, De Nigris respondió con confianza, señalando que su experiencia deportiva le otorga ventaja. El exfutbolista dejó claro que tomará la pelea con seriedad y que buscará imponerse desde el inicio.

¿Cuándo será la pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris?

El Ring Royale Fight se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, recinto con la capacidad de albergar a miles de asistentes. Este evento nace como una alternativa mexicana de producciones como Supernova Strikers y La Velada del Año.

Nicola Porcella y Aldo De Nigris protagonizan tenso careo en Ring Royale Figth. (Foto: Instagram)

La pelea entre Nicola Porcella y Aldo de Nigris será el enfrentamiento central del evento y promete captar la atención del público por el historial de ambos y su enfrentamiento mediático en La Casa de los Famosos México.