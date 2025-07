La reconocida cantante y compositora peruana Nicole Pillman realizó un firme pronunciamiento sobre las nuevas políticas adoptadas por América Televisión en torno a la música usada en sus producciones audiovisuales. En entrevista con el pódcast Métrica Latina, la artista reveló que decidió dejar de participar en la creación o interpretación de temas para telenovelas del canal debido a los cambios que, según afirma, limitan seriamente los derechos y ganancias de los músicos.

A lo largo de su carrera, Pillman fue responsable de canciones emblemáticas como las de “Ven, baila quinceañera” y “Princesas”, en las que asumió completamente la composición, producción y grabación, manteniendo la propiedad de los derechos de autor. Sin embargo, explicó que esto ya no es posible bajo las nuevas exigencias del canal.

“Hasta ‘Ven, baila quinceañera’ y ‘Princesas’, que fueron canciones que ya escribí, produje y puse en la novela, yo me conservo todos los derechos de las canciones. Pero después, las cosas han cambiado ”, detalló. Hoy, América TV exige no solo la cesión de derechos de autor, sino también la titularidad del fonograma, estableciéndose como dueño absoluto de la obra musical.

La cantante lamentó que esto signifique que el canal sea considerado autor y propietario del fonograma, mientras el artista queda únicamente como intérprete, sin acceso a regalías por comunicación pública ni reproducción. “Realmente a mí no me interesa si es así, porque ¿dónde gano yo entonces?” , cuestionó.

Pillman considera que aceptar esas condiciones representa un “negocio perdido”, en el que todo el esfuerzo creativo queda sin compensación futura. “No tiene sentido”, afirmó, y añadió que si bien en los inicios de su carrera pudo ver estas colaboraciones como una vitrina, hoy las rechaza por no brindar reconocimiento ni ingresos sostenibles.

La situación, indicó, es aún más difícil para los músicos independientes que no se exponen públicamente con escándalos, y por tanto tienen menos espacios para promocionar su trabajo. “Por un cantante que no hace polémica, que no vende su vida privada, salir en televisión es difícil porque no te dan espacio para promocionar tu trabajo ”, expresó.

Finalmente, Pillman advirtió que las políticas actuales de América TV “van en contra del músico, del compositor, del artista”, y criticó que se limite aún más el acceso a condiciones laborales dignas y a plataformas de difusión para los creadores peruanos.