Residente y J Balvin han dado que hablar durante esta última semana, tras salir a la luz el tema “BZRP Music Sessions Vol. 49″, donde el puertorriqueño habla de la disputa que mantiene con el colombiano. Todo inició cuando J Balvin denunció un boicot en los Latin Grammy en setiembre del 2021 y parece tener punto final porque las indirectas entre los artistas continúan.

Incluso el salsero Rubén Blades tuvo que intervenir, al igual que otros artistas como Sebastián Yatra y Ricardo Montaner para detener el enfrentamiento. Pero estas peleas no son novedad en el mundo artístico. Aquí un recuento de las peleas icónicas entre artistas de la industria musical.

Kanye West vs Taylor Swift

Una de las peleas más polémicas dentro de la industria musical es protagonizada por Kanye West y Taylor Swift. Esta historia empezó hace más de 10 años. Uno de los momentos clave se dio durante los Video Music Awards (VMA) del 2009, cuando Swift subió al escenario para recibir el premio a Mejor video femenino por “You belong with me” y fue interrumpida por West en medio de su discurso.

“Taylor, me alegro por ti, pero el vídeo de Beyoncé es uno de los mejores de la historia”, es lo que dijo el rapero en ese entonces. Al año siguiente, Kanye tuvo que salir a pedirle disculpas a la intérprete e incluso llegó a borrar su cuenta de Twitter.

A mediados del 2010, Taylor Swift lanza “Inocent”, sencillo dirigido a Kanye. Una de las frases de la canción dice “Treinta y dos y todavía madurando/quien eres no es lo que hiciste/aún eres un inocente”.

Ante ello, según refirió la BBC, West retiró sus disculpas y acusó a Swift de aprovecharse para ganar notoriedad en la industria. Y no acaba ahí. En 2013, el rapero brindó una entrevista a The New York Times donde le envió un mensaje a la cantante. “Si alguien está leyendo esto a la espera de algún tipo de disculpa total por lo que sea, deberían dejar de leer esto ahora mismo”, dijo.

La “reconciliación” pareció llegar para el 2015, cuando Kanye West y Taylor Swift, junto a Kim Kardashian –quien se vio envuelta en el problema-, se abrazaron durante los MTV VMA. Pero no fue así.

Kanye West y Taylor Swift se amistaron en los Grammy 2015; sin embargo, parece que no duró mucho. (Foto: Instagram)

Un año después, el rapero sacó la canción “Famous” como parte de su disco “Life of Pablo”, en la cual se filtra una conversación telefónica de 25 minutos entre West y Swift. Una de las líneas del sencillo dice “Siento como si Taylor y yo todavía podríamos tener sexo. ¿Por qué? Yo hice famosa a esa zorra”.

Los representantes de la artista denunciaron misoginia, aunque Taylor Swift presentó una contundente respuesta. Durante los Premios Grammy de 2016, ella recibió el galardón por Álbum del Año y durante su discurso dijo “habrá gente que se interpondrá en tu camino y que tratará de recortar su éxito o llevarse parte del mérito por tus logros o tu fama. Pero si sólo te concentras en el trabajo y no permites que esas personas te distraigan, algún día cuando llegues a donde te propusiste, mirarás a tu alrededor y sabrás que fuiste tú, y las personas a las que quieres, los que te pusieron ahí. Y ésa será la sensación más maravillosa del mundo”.

A mediados de ese mismo año, Kanye decide lanzar el polémico video de “Famous”, donde se aprecian a varias celebridades desnudas, incluyendo a Swift. Para 2017, Taylor decide lanzar el videoclip de “Look what you make me do”, que incluye varias referencias al enfrentamiento con los entonces esposos como el uso de cuerpos apilados y serpientes.

En 2020, finalmente se reveló la conversación telefónica completa que mantuvieron Taylor Swift y Kanye West, donde se evidenció que él nunca le mencionó que la fuera a llamar “zorra” en “Famous”. Al final, ambos artistas –gracias a la polémica- continuaron recibiendo millones.

Mariah Carey vs Jennifer Lopez

Todo empezó al inicio de los 2000. Durante una entrevista para la cadena alemana ProSieben, a Mariah Carey le consultaron sobre Jennifer Lopez, y ella dio una sorprendente respuesta. “No la conozco”, frase que iniciaría la rivalidad entre las cantantes.

Muchos años después, Jennifer Lopez participó en el programa de Andy Cohen “Watch What Happens Live” y le preguntaron sobre la supuesta enemistad con Carey. “No tengo ninguna enemistad contra ella. Lo sé desde hace tiempo, he leído cosas que ella dijo sobre mí que no eran las mejores, pero nunca nos hemos conocido. No nos conocemos. Creo que se trata de cosas del pasado que no conozco y que han ido de boca en boca. Pero no lo sé”, contestó en 2014.

Al año siguiente, The Cut entrevistó a Mariah y ella reveló uno de los regalos más extraños que había recibido de un fan: una camiseta con la frase “No la conozco”. “Cuando la dije de verdad que no estaba tratando de ser graciosa. Solo estaba siendo honesta y todo el mundo lo magnificó”, recordó.

(Foto: Difusión)

A mediados del 2015, Jennifer Lopez asistió a los Billboard Music Awards donde Mariah Carey tuvo una presentación. Durante el espectáculo, la ´diva del bronx´ se mostró aburrida y decidió usar su celular mientras la intérprete de “All I want for Christmas is you” cantaba.

El momento cumbre sucedió en 2016, cuando Lopez, durante entrevista con Wendy Williams señaló que era falso que no conociera a Carey. “Estoy segura de que fue un lapsus. Supongo que tiene mala memoria”, dijo. Aunque, días después, Mariah respondería que “aún no la conozco”, cuando fue abordada por un reportero del medio TMZ.

Incluso en 2017, tras una accidentada actuación de Mariah Carey durante Año Nuevo en Times Square, Jennifer Lopez aprovechó la oportunidad para aumentar las tensiones. Ella le dio “me gusta” a una publicación de Instagram donde se mostraba una foto de Carey junto a la leyenda “¿Alguna vez has visto un accidente y no podías quitar los ojos de él? Esto nos ha pasado con ella esta noche”.

(Foto: @jlo / Instagram)

Nicki Minaj vs Taylor Swift

Los MTV Video Music Awards enfrentaron a las artistas Nicki Minaj y Taylos Swift durante un breve periodo. Tras revelarse las nominaciones de la gala en 2015, la rapera estadounidense envió un tweet diciendo que “si tu video muestra a mujeres con cuerpos muy delgados, tú serás nominada para el video del año”.

If your video celebrates women with very slim bodies, you will be nominated for vid of the year 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 21, 2015

Swift se tomó el asunto muy personal y respondió en la misma red social. “Yo no he hecho nada más que quererte y apoyarte. Otra cosa es que pongas a una mujer contra otra. Quizás fue uno de los chicos el que te quitó el sitio”, escribió en ese entonces.

En medio de la discusión, también intervinieron Katy Perry y Ed Sheeran. La primera recalcó que le parece “irónico presentar el argumento de poner a las mujeres en contra de otras mujeres cuando una se aprovecha inmensurablemente de la derrota de una mujer”.

Finding it ironic to parade the pit women against other women argument about as one unmeasurably capitalizes on the take down of a woman... — KATY PERRY (@katyperry) July 22, 2015

Por su parte, el segundo artista habló con los medios y afirmó que “Taylor no ha hecho nada malo en esa situación. Ella no se nominó a sí misma para los premios. Sólo hizo buenos videos, y la gente cree que son buenos”.

Sin embargo, Nicki Minaj salió a aclarar el asunto y explicó que no pretendía atacar a otros artistas con su tweet, sino simplemente resaltar la falta de diversidad en la industria musical. Ante ello, Taylor Swift salió a pedir disculpas. “Pensé que se refería a mí. Me perdí el punto, no entendí bien, y luego hablé fuera de lugar. Lo siento, Nicki”, escribió. Finalmente, Minaj terminó aceptando las disculpas públicas. Todo empezó y terminó en Twitter.

That means so much Taylor, thank you. @taylorswift13 ❤️❤️❤️ — Nicki Minaj (@NICKIMINAJ) July 23, 2015

Daddy Yankee vs Nicky Jam

El mundo del reguetón tampoco es ajeno a las polémicas. Basta recordar a Daddy Yankee y Nicky Jam. Ambos formaron el dúo Los Cangris a inicios de la década del 2000 y se convirtieron en los máximos exponentes del género en Puerto Rico.

Ambos evidenciaban la gran química en las canciones que compusieron como “En la cama”, “La gata” y “Guayando”. Su éxito fue incrementando, pero la adicción al alcohol y las drogas empezó a perjudicar a Nicky Jam, lo cual molestó a Daddy Yankee.

(Foto: @nickyjampr)

El primero incluso protagonizó una pelea en 2022, hiriendo a un hombre con una pistola. A pesar de ello, Yankee seguía al lado de su amigo, pero su actitud hizo inevitable continuar con Los Cangris. Tiempo después, ambos decidieron continuar sus carreras como solistas y construir sus propios caminos en la industria.

El denominado ‘Big Boss’ se convirtió en toda una sensación a nivel mundial, lo cual resultó en que Nicky Jam se hunda aún más en sus adicciones. En ese tiempo, decide sacar el tema “Tiraera pa Daddy Yankee”, donde crítica, se burla y ofende a su colega sin ningún filtro. Aunque su ´amigo´ decidió no declarar al respecto.

En su serie “El Ganador” (2018) de Netflix, Nicky Jam reconoce su responsabilidad en la ruptura de Los Cangris y de su íntima amistad con Daddy Yankee. Aunque, en 2015 retomaron la relación amical y lograron subirse a un escenario juntos nuevamente.

“Es un ejemplo y un testimonio en vida de los artistas que no saben lidiar con la fama y la depresión y se pierden”, dijo Yankee. Mientras que Nicky Jam reveló que “nos sentamos y hablamos por cinco horas. Y no hay mejor perdón que cuando se sabe que es de corazón, y eso fue lo que pasó”.

Lady Gaga vs Madonna

Todo inició en 2011. Lady Gaga lanzó uno de sus mayores hits “Born this way”, la cual -según los fanáticos- era muy similar al sencillo de Madonna “Express yourself” (1989).

Durante una entrevista con la cadena ABC, Madonna fue consultada sobre el tema y ella respondió que se sentía superior a Gaga. “Ella es inferior”, dijo ante las cámaras. Pero no fue hasta 2016 cuando la intérprete de “Poker Face” se refirió al tema.

Durante una conversación con el dj Zane Lowe en radio Beats 1, Gaga rechazó que la compararan con Madonna por tener historias similares. “No quiero faltarle al respeto porque es una buena persona y es la estrella pop más grande de la historia, pero yo toco muchos instrumentos y escribo mi propia música. Me paso horas y horas al día en el estudio. Soy productora y compositora. Lo que hago es diferente. Yo no estoy simplemente ensayando para hacer un show”, señaló en esa ocasión.

Lady Gaga rechazó en entrevista que la compararan con Madonna por tener historias similares. (Foto: Facebook)

Al año siguiente, en 2018, Madonna acusó a Lady Gaga de usar una de sus frases para promocionarse. A través de Instagram, la reina del pop escribió “mi chica siempre hace y dice las cosas primero que nadie” junto a un video de una entrevista que le realizaron en los 80. En el clip decía “si hay 100 personas en una habitación y a 99 de ellas les gusta [lo que hago], yo solo recuerdo a la persona que no le gustó”.

Sin embargo, la frase en discordia no sería exactamente igual. Durante la gira promocional de su película “Ha nacido una estrella”, Gaga dijo “puede ser que en una habitación de 100 personas, 99 no crean en ti, pero que solo es necesario una para cambiar tu vida”.

Pero el final de la pelea habría llegado en 2019 con una imagen que se hizo viral en redes sociales. En ella aparecen Lady Gaga y Madonna abrazadas en una sesión para la revista TIME durante la fiesta posterior a la entrega de los Premios Oscar. La reina del pop fue la encargada de publicar la fotografía en su Instagram con la descripción “no te metas con las mujeres italianas”, poniéndole así punto final a la polémica.

