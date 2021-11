Conforme a los criterios de Saber más

El estadounidense Noah Hathaway saltó al panorama mundial al interpretar a Atreyu en la recordada película de 1984 “La interminable historia” y desde ahí se pensó que sería llamado para otros papeles importantes; sin embargo, el actor que cumple 50 años este sábado, se alejó de las cámaras de Hollywood.

Hathaway nació el 13 de noviembre de 1971 en Los Ángeles, California (Estados Unidos). Desde muy temprana edad, empezó a aparecer en comerciales de televisión y fue llamado para protagonizar algunas películas para la pantalla chica.

Es así que su debut llegó cuando aún era pequeño al participar de la película “Galáctica, el Universo en Guerra” de 1978. Además, fue parte de la serie “Battlestar Galactica”, donde dio vida a Boxey, hijo del protagonista Richard Hatch. Tras su destacada participación, fue llamado para el que sería su papel más importante de la carrera.

Su salto a la fama

Debido a su creciente popularidad por sus anteriores personajes, Noah Hathaway fue convocado para interpretar el papel cinematográfico que le cambiaría la vida con tan solo 12 años: el del guerrero Atreyu, quien debe salvar a Fantasía en la cinta “La historia interminable”.

Dirigida por Wolfgang Petersen y basada en la famosa novela del escritor alemán Michael Ende, la película fue todo un éxito. Para encarnar a su personaje, quien tenía físico atractivo y atlético, Noah tuvo que prepararse. Tenía que saber trepar, demostrar valentía y montar caballo a la perfección como lo hacía Atreyu, quien a su vez demostraba algo de vulnerabilidad.

Hathaway sufrió varios accidentes durante esta película y la calificó como “la experiencia más extraña de mi vida”. Su papel requería entrenamiento con caballos y durante su preparación falló al intentar saltar una valla y cayó al suelo.

Esa caída tuvo dolorosas consecuencias: un par de vértebras rotas y dos meses en el hospital por la lesión que le ha dejado secuelas de por vida. Hace casi 5 años declaró a The News Tribune que aún sentía dolores en la espalda.

“Cuando una madre con sus hijos está llorando porque esa película que hiciste le ha cambiado la vida para mejor, si tienes algún tipo de humanidad, son las cosas que te hacen sentir bien”, recalcó en dicha entrevista.

Además, se dice que el actor no logró no congenió muy bien con algunos miembros del equipo, especialmente con Brian Johnson, director de efectos especiales, que se refirió a él como “un grano en el trasero”.

Gracias a escenas como en la que llora mientras el caballo Artax es engullido por el lodo del pantano, es que Hathaway recibió el premio Saturn al Mejor actor infantil y obtuvo una nominación a los Young Artists Awards.

El alejamiento de las cámaras

Después de su paso por “La historia interminable”, intervino en varios capítulos de las series “Simon y Simon”, “Llamados para gloria” y “Enredos de familia” con Michael J. Fox.

Wes Craven lo fichó para el telefilme de intriga “Casebusters” de 1986 y bajo la dirección de John Carl Buechler interpretó a un adolescente llamado -curiosamente- Harry Potter en la cinta de género fantástico “Troll” (1986).

A los 23 años, volvió a intentar suerte con su interpretación en “To Die, to Sleep” (1994), pero tras ello decidió retirarse. No fue hasta el 2012, cuando Noah Hathaway decide volver a la actuación con personajes en cintas independientes como “Sushi Girl”, “Mondo Holocausto” y “Blue Dream”.

Sus nuevas pasiones

Tras dejar de lado el cine, Noah Hathaway se preparó para ser bailarín, pero sus lesiones lo obligaron a dejar su sueño y decidió enfocarse en las artes marciales. Gracias a su perseverancia, el actor consiguió ser cinturón negro de varias disciplinas como Karate Shotokan, Tang Soo Do y Kenpo americano, que aprendió de manos de Jerry Erickson.

Debido a su gran habilidad y destreza, Hathaway también pudo participar en competencias como boxeador de Muay Thai. En paralelo, empezó a competir en carreras de motos y trabajó en el diseño y la conducción de motos ´chopper´.

Mediante sus redes sociales, se conoció que Hathaway entró al mundo de los tatuajes e inauguró su propio estudio. Además, es instructor de pistola certificado por la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés).

Noah Hathaway sigue sacando provecho de la fama que ganó con “La historia interminable” porque incluso continúa organizando encuentros con los seguidores de la exitosa película de 1984. El último se realizó el pasado sábado 6 de noviembre en Florida. “¡Podría tatuar a algún pobrecito!”, escribió en su perfil de Instagram, red por donde se conecta con sus fanáticos.

