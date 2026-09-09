El actor británico Noel Clarke, conocido por su participación en la serie ‘Doctor Who’, fue imputado este miércoles 9 de septiembre por seis delitos sexuales presuntamente cometidos entre 2007 y 2016 contra cinco mujeres, informó la Policía Metropolitana de Londres (Met Police).

Clarke, de 50 años, enfrenta dos cargos de agresión sexual, tres de voyerismo y uno de exhibicionismo. De acuerdo con la Fiscalía, las imputaciones se producen después de las denuncias presentadas por cinco mujeres por presuntas conductas sexuales inapropiadas del actor.

El caso se remonta públicamente a 2021, cuando una investigación de The Guardian recogió hasta 20 acusaciones contra Clarke. Estas incluían presunto abuso verbal, acoso sexual, tocamientos no deseados, besos a menores de edad, grabaciones de escenas de desnudos sin autorización y difusión de imágenes explícitas.

En ese momento, Clarke negó las acusaciones. “Niego con vehemencia cualquier conducta sexual indebida y tengo la intención de defenderme de estas falsas acusaciones” , afirmó. El actor también señaló que durante sus 20 años de carrera había puesto la diversidad al frente de su trabajo y aseguró que nunca había recibido una queja en su contra.

Las actuales imputaciones derivan, además, de una investigación policial iniciada en septiembre de 2025. En el marco de esas pesquisas, otro hombre de unos 40 años fue arrestado previamente.

Clarke recibió el premio Laurence Olivier a mejor actor revelación en 2003 y obtuvo un BAFTA en 2009. El actor deberá comparecer el próximo 21 de octubre ante el Tribunal de Magistrados de Westminster, en el centro de Londres.