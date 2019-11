Noelia es una cantante puertorriqueña que se hizo conocida por su gran talento y sus canciones: ‘Tú’, ‘Candela’ y ‘Clávame tu amor'. Ella alcanzó la fama en el año 2000, pero hoy en día ha decidido dar un giro de 360 grados a su carrera por una fuerte y millonaria propuesta.

La artista de 40 años ha dejado de lado la música para dedicarse a protagonizar películas para adultos y esta decisión se ha dado un segundo boom a su carrera, pero no lo ha conseguido sola, sino con el apoyo de su esposo y manager Jorge Reynoso.

El empresario conoció a Noelia en el peor momento de su vida. La cantante se encontraba desesperada al sentir que su carrera se estaba derrumbando y en muchos casos pensó en quitarse la vida, pero todo cambió cuando Jorge Reynoso le dio una cita para hablar de negocios y así empezó la historia de amor de estos dos personajes.

Noelia y Jorge Reynoso se conocieron en 2005 y desde ese momento se hicieron inseparables hasta que se casaron en 2007 (Foto: Univisión)





¿CÓMO SE CONOCIERON NOELIA Y JORGE REYNOSO?

Noelia pasó por una terrible situación al decidir denunciar a su padrastro y exmanager Topy Mamery por violación. La cantante habló sobre todas las bajezas que el sujeto había hecho con ella y en vez de que la apoyen se dio una campaña de desprestigio contra ella y su carrera se venía a pique.

Meses después, la artista comenzó a buscar nuevas oportunidades para retomar su carrera profesional, pero muchas agencias le cerraron la puerta, así que Noelia fue cayendo en una gran depresión hasta el día que Jorge Reynoso decidió darle una cita para una reunión de trabajo.

Es así que en 2005 se conocieron, el empresario decidió recibirla para ayudarla en su carrera musical y esto fue como la luz al final del camino, ya que desde ese momento, Noelia ha logrado mantenerse en el mundo del espectaculo.

“En 2005, ya no podía más y la verdad estaba suicida”, confesó Noelia al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca).

“Llamó a Rudy Pérez, quien me ayudó a conseguir una cita con Jorge Reynoso y dije ‘si este hombre acepta y no cree lo que estaban regando por ahí; que yo era una inestable, que estaba loca, Noelia viene, huyan; entonces aquí voy a continuar, si no, ya no tengo nada que hacer aquí; es mejor irme arriba contigo'”, contó la cantante.

“En el verano de 2005 lo conocí, me dio la mano inmediatamente; me empezó a ayudar ha reconstruirme, ha reconstruir mi carrera. Inmediatamente, me consiguió disquera, me firmó, me puso ha hacer un disco”, explicó. “Comenzamos con el pie derecho a trabajar y felices. Nunca más nos separamos”.

La pareja se enamoró y contrajeron matrimonio en enero de 2008, desde ese momento se hicieron inseparables y como todo matrimonio, han atravesado por momento muy difíciles a nivel personal y profesional.

El manejo de la carrera de Noelia por parte de su esposo la llevó a colaborar con artistas de la talla de Timbaland o el DJ Dave Aude.

Jorge Reynoso no solo le salvó la vida, se convirtió en su esposo y manager. Juntos iniciaron una mancuerna que logró sacar a Noelia de la depresión en la que estaba e impulsó su carrera profesional hasta este momento.

Noelia y Jorge se han mostrado como una de las parejas más felices y unidas del medio. (Foto: Univisión)

EL GRAN CAMBIO DE NOELIA

Durante este año se llegó a conocer que Noelia debutaría en el cine para adultos y ella lo confirmó en una entrevista para el programa mexicano ‘Montse & Jo’ conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

-¿Vas a hacer una película porno?, preguntó Andrade, a lo que Noelia dijo “sí”.

Cuando le preguntaron a la intérprete sobre el actor que la acompañará en la cinta para adultos, entre risas, Noelia comentó “eso no importa, simplemente es una herramienta”.

Reconoció que estará presente en el casting para elegir a su compañero, pues dijo que es importante “tener química”.Acerca de por qué decidió ingresar al mundo del entretenimiento para adultos, la cantante explicó:

“Fue una decisión meramente de negocio, como lo dije cuando lo anuncié en Estados Unidos hace creo que un mes y pico”.Hace tiempo, Noelia dijo que tomó la decisión después de que se lucrara con su imagen en un video sexual difundido sin su consentimiento.

En el programa Montse & Joe añadió: “decidí que en vez de que lo que haya en las redes sea un mal recuerdo de algo asqueroso, hacer algo bonito, erótico, comenzar una nueva faceta”.

Noelia decidió dar un giro total en su carrera musical y ahora es actriz de películas para adultos (Foto: Instagram)

Para la cantante puertorriqueña la idea es mostrar el arte del erotismo y durante la charla en el programa de Unicable también bromeó con Yolanda Andrade sobre la posibilidad de hacer una muñeca inflable con su imagen.

En otras ocasiones, Noelia ha hablado de su deseo de incursionar como empresaria en el mundo del erotismo, pues ya abierto clubes nocturnos en la Ciudad de México y planea hacerlo en Las vegas y Miami. Tampoco descarta la idea de convertirse en productora de cintas para adultos.