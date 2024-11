Silvia Pinal, una de las últimas divas de la Época de Oro del cine mexicano, falleció el 28 de noviembre tras complicaciones de salud. El deceso generó múltiples reacciones, incluida la de Paloma Cuevas, pareja de Luis Miguel, quien utilizó su cuenta de Instagram para expresar sus condolencias y rendir homenaje a la actriz.

En una publicación realizada el 29 de noviembre, la diseñadora compartió una imagen en blanco y negro de Pinal acompañada del mensaje: “Hasta siempre, Silvia. Tu legado será eterno por tu inconmensurable talento, que deja una huella indeleble en el mundo de la cultura. Te recordaremos siempre”. Este emotivo mensaje se sumó a los múltiples reconocimientos que se dieron.

Paloma Cuevas le dijo adiós a Silvia Pinal

Mientras Luis Miguel, quien mantiene una relación cercana con la familia de Pinal debido a su hija Michelle Salas, bisnieta de la actriz, no ha emitido declaraciones públicas, su entorno sí ha mostrado respeto y solidaridad. Rafael Herrerías, empresario y amigo del cantante, confirmó en una entrevista que este envió sus condolencias: “Nos mensajeamos hace como dos horas. Me dijo que le diera el pésame porque al final su hija es bisnieta de Silvia”.

Silvia Pinal había externado en varias entrevistas su cariño por Luis Miguel, a quien consideraba un “nieto”. “Yo lo quiero porque es el padre de una bisnieta mía que es preciosa, con eso, no me importa lo demás”, comentó en una ocasión. En 2019, incluso manifestó su deseo de que el cantante participara en su despedida. “Me encantaría que Luis Miguel me cantara y que no falten los mariachis”, señaló la Diva de México.

¿De qué murió Silvia Pinal?

Silvia Pinal falleció a los 94 años debido a complicaciones derivadas de una infección en las vías urinarias. Durante su tratamiento en el hospital Médica Sur, la actriz sufrió el colapso de un pulmón, lo que complicó su estado de salud, provocándole la muerte. Desde hace varios años, Pinal enfrentó varias hospitalizaciones producto de las dolencias por su avanzada edad, una de ellas fue por COVID-19 en 2021.