Oliver Sonne y su novia Isabella Taulund anunciaron que se convertirán en padres. (Foto: Instagram)
Redacción EC
El futbolista peruano sorprendió a todos al anunciar junto a su novia, , que se convertirán en padres. La noticia la confirmaron con una emotiva publicación en redes sociales.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el futbolista que actualmente milita en el Burnley de la Premier League de Inglaterra compartió algunas fotografías junto a su novia, quien luce su pancita de embarazada.

En las imágenes, a blanco y negro, se muestran fotografías donde Oliver Sonne le da algunos besos al vientre de su novia. Además, en otras imágenes aparece su mascota, a quien consideran un miembro más de su familia.

“Nuevo en el equipo”, fue el mensaje que acompañó la publicación de Oliver Sonne y Isabella Taulund en su publicación, acompañado de un emoji de corazón blanco.

Como era de esperarse, la noticia fue celebrada por sus seguidores en redes sociales. Incluso el club del futbolista peruano comentó un corazón morado en su post.

Como se recuerda, en Isla Harbour, Bahamas y dieron a conocer la noticia con fotografías en sus redes sociales oficiales.

