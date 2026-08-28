icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El monarca de Tooro, Omukama Oyo Nyimba, considerado el rey más joven del mundo, falleció a los 34 años. (Foto: AFP)
El monarca de Tooro, Omukama Oyo Nyimba, considerado el rey más joven del mundo, falleció a los 34 años. (Foto: AFP)
Por Agencia EFE

Omukama Oyo Nyimba, uno de los reyes tradicionales más influyentes de Uganda y que se convirtió en el monarca más joven del mundo al acceder al trono con apenas tres años, murió a los 34 años, informó este viernes su reino de Tooro.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.