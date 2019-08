"Érase una vez en Hollywood": Brad Pitt visita México para presentar filme | FOTOS

El afamado actor Brad Pitt emocionó a todos sus seguidores mexicanos al aparecer en la presentación de su película "Once Upon a Time… in Hollywood" ("Érase una vez en Hollywood") en un centro comercial al norte de la Ciudad de México.

El protagonista de la novena película de Quentin Tarantino llegó a la capital mexicana y no dudó en darse un baño de popularidad entre los asistentes, a quienes atendió con una gran sonrisa, firmó autógrafos y posó para los celulares.

El galán de Hollywood sí viajó a México, luego de que el director Quentin Tarantino cancelara la Master Class programada para el lunes 12 de agosto en un cine mexicano.

Según reportaron algunos medios mexicanos, cientos de fans de Brad Pitt llegaron desde la madrugada para poder ocupar un buen lugar en la valla de seguridad que los separaría de su ídolo.

La promoción del filme ya se había hecho en Italia y Rusia; sin embargo, no se esperaba que Brad Pitt visite México para hacer lo mismo. Durante los pocos minutos que atendió a la prensa, el actor dijo que se estaba divirtiendo mucho.

Asimismo, tuvo un notable gesto al disculparse porque sus compañeros de elenco no pudieron asistir, y comentó que trabajar con Quentin Tarantino implicó un set lleno de diversión.

Sonriente y dispuesto, Brad Pitt firma cientos de pósters y posa para las selfies a su llegada a la alfombra de la película ‘Había una vez en Hollywood’. Se disculpa por la ausencia del director Quentin Tarantino. Aquí algunos videos. pic.twitter.com/UrWxclHSOS — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) August 13, 2019

“Once Upon a time… in Hollywood” marcó el retorno de Brad Pitt tras un cameo en la taquillera “Deadpool 2” y, en 2017, protagonizó “War Machine”, de Netflix. En cuanto a su compañero de elenco, Leonardo DiCaprio vuelve a la pantalla grande después de “The Revenant”, por la que ganó el primer Oscar de su carrera.