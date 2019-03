“One Direction”: Louis Tomlinson cancela show en campaña de Comic Relief tras la muerte de su hermana

El cantante Louis Tomlinson, quien se ha mantenido en reserva tras la muerte de su hermana menor Félicité Tomlinson, se ha retirado del evento benéfico de Comic Relief, según informó The Sun.

El ex miembro de One Direction estaba programado para presentarse el viernes por la noche e iba a interpretar su nuevo single "Two of Us", el cual estaría inspirado en su fallecida madre Johannah.

Una fuente cercana al cantante reveló al portal que Louis Tomlinson está angustiado por el repentino deceso de su hermana.

Félicité Tomlinson falleció a los 18 años de un presunto paro cardíaco el miércoles 13 de marzo. La hermana de Louis Tomlinson fue encontrada muerta en su casa ubicada en Earls Court, Londres, Inglaterra.

Hasta el momento el ex miembro de One Direction no se ha pronunciado sobre la devastadora noticia.