En el 2020, Netflix anunció que una serie live-action de “One Piece”, uno de los manganimes más populares. La ficción que contará con 10 episodios empezó a rodarse en agosto de ese año bajo la supervisión de Marty Adelstein, Becky Clements y Eiichiro Ode, productores de esta nueva versión.

Después de varios meses, el gigante del streaming finalmente anunció a los actores que interpretarán Luffy, Nami, Usopp, Zoro y Sanji en la serie que probablemente llegará a la plataforma en el 2022.

Se trata de Iñaki Godoy (Luffy), Mackenyu (Zoro), Jacob Romero Gibson (Usopp), Taz Skylar (Sanji) y Emily Rudd (Nami). Pero, ¿quién es esta última intérprete que es parte del live-action de “One Piece”?

¿QUIÉN ES EMILY RUDD?

Emily Ellen Rudd es una modelo, actriz y una celebridad de las redes sociales que nació el 24 de febrero de 1993 en Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos. Desde muy joven, soñaba con convertirse en actriz, por eso mientras estudiaba en St. Paul High School, Minnesota, comenzó a actuar en obras de escena y teatro. A pesar de la creencia popular, la actriz no es familiar del actor Paul Rudd.

Más tarde, fue a una universidad de teatro donde adquirió formación en Interpretación Teatral. Tras graduarse, comenzó su carrera profesional como modelo y realizó sesiones fotográficas para fotógrafos como Sara Kiesling, Jared Kocka y Peter James, entre otros.

Además, Emily Rudd fue la protagonista del video musical de 3LAU en 2014. Un año después, protagonizó el video musical de Royksopp, ‘I Had This Thing’, y en 2016, apareció en el video musical de Justin Bieber y DJ Snake, ‘Let Me Love You’.

También comenzó su propio canal en YouTube, Emily Rudd Brasil en 2016, donde comparte blogs y vídeos sobre ideas de maquillaje y tutoriales. Emily está saliendo con Justin Blau, DJ y productor de música electrónica de Los Ángeles.

SERIES Y PELÍCULAS DE EMILY RUDD

Criaturas marinas (2017)

Electric Dreams (2018)

Los Romanov (2018)

Olive Forever (2018)

Dynasty (2020)

La calle del terror - Parte 1: 1994 (2021)

La calle del terror - Parte 2: 1978 (2021)

La calle del terror - Parte 3: 1666 (2021)

