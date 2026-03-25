Onelia Molina afirmó que Alejandra Baigorria busca obtener pruebas de una presunta infidelidad de su esposo, Said Palao, tras las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV: La Firme”.

La modelo señaló que la empresaria se encuentra en una situación de angustia por confirmar los hechos ocurridos recientemente en Argentina.

Según las declaraciones de Molina, Baigorria manifestó su intención de viajar al extranjero para contactar directamente a las mujeres que acompañaron a los integrantes del ‘reality’. y que está dispuesta a ofrecer beneficios económicos a cambio de testimonios o material visual sobre lo sucedido en Buenos Aires.

“Ella (Alejandra) está desesperada. Quiere una prueba. Está cegada. Quiere ver chape. Besos. Imágenes fuertes. Ella paga lo que sea. Quería irse a Argentina y todo”, resaltó la chica reality en mensajes enviados al programa Magaly TV La Firme.

La integrante de “Esto es Guerra” detalló que Baigorria requiere ver registros visuales explícitos, como besos o imágenes contundentes, para confirmar la traición. Según Molina, la empresaria busca salir de la incertidumbre generada por el video del reportaje original donde se vio a Palao en un yate.

El incidente mediático se originó cuando Said Palao fue captado en una embarcación y en un departamento alquilado en Argentina junto a un grupo de mujeres. En dicho viaje también participaron Mario Irivarren y Patricio Parodi, quienes fueron grabados en situaciones similares durante su estadía en el país vecino.

Onelia Molina sostuvo que su propósito al revelar estos detalles es ayudar a Baigorria a enfrentar la situación y tomar una decisión basada en hechos comprobables. Asimismo, confirmó que ambas han mantenido comunicaciones privadas para abordar la afectación emocional que padece la empresaria tras el escándalo.

A pesar de haber mantenido una enemistad pública en el pasado, ambas figuras de la televisión habrían limado asperezas ante la crisis sentimental compartida. Molina subrayó que no guarda rencor y que prioriza la solidaridad frente a los actos atribuidos a sus parejas y ex parejas.

Aunque Said Palao ofreció disculpas públicas a Baigorria tras la difusión de las imágenes, Onelia Molina señaló que existirían otros antecedentes de conductas similares. Según la modelo, el grupo de amigos habría protagonizado hechos cuestionables en un viaje previo realizado a la ciudad de Medellín, en Colombia.