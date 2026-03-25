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Alejandra Baigorria explicó que no había hablado antes del tema debido a su estado emocional. (Foto: TikTok / Alejandra Baigorria)
Alejandra Baigorria explicó que no había hablado antes del tema debido a su estado emocional. (Foto: TikTok / Alejandra Baigorria)
Por Redacción EC

Onelia Molina afirmó que Alejandra Baigorria busca obtener pruebas de una presunta infidelidad de su esposo, Said Palao, tras las imágenes difundidas por el programa “Magaly TV: La Firme”.

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