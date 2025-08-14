El reconocido actor peruano Ramón García se encuentra en un delicado estado de salud, por lo que sus familiares y amigos iniciaron una colecta para cubrir los gastos médicos y asistenciales necesarios para su recuperación.
García, cuya trayectoria ha dejado una marca importante en la escena artística nacional, estaría requiriendo la solidaridad de su público, quienes han seguido su trabajo a lo largo de los años.
Cabe precisar que, hasta el momento, no se conocen detalles sobre el estado de salud del intérprete, famoso en películas como “Young Pope”, “La casa rosada” y “La ciudad y los perros”, además de teleseries como “Torbellino” y “Camote y Paquete”.
¿Cómo apoyar en la colecta por Ramón García?
Bajo el lema “Unidos por nuestro Ramón García”, la campaña fue difundida en redes sociales por la también actriz Paloma Yerovi, quien a través de una publicación, detalló las vías para realizar las contribuciones:
- Yape: 998 049 282 a nombre de Carmen Fernández Chávez
- Cuenta de Ahorros BCP (Soles): 19438472514024
- Código de Cuenta Interbancario (CCI): 00219413847251402495
La familia del artista comentó que esta campaña de apoyo estará vigente hasta el 31 de agosto de 2025, por lo que, agradecen cualquier tipo de colaboración. “Apoyemos con nuestro yape a la saluda del gran Ramón García”, escribió.
