Por Sandi Narciso.

El actor cubano Orlando Fundichely estuvo alejado de la escena local luego que se diera a conocer su separación con la conductora Karina Rivera. Ese episodio en su vida sentimental ya es parte del pasado y acaba de retornar a Perú para promocionar la película “Locos de amor 3”, donde por una casualidad del destino interpreta a un hombre que intenta recuperar su matrimonio.

En conversación con El Comercio, el actor confirmó que se encuentra oficialmente divorciado de la madre de sus hijas y que volvió a darse una oportunidad en el amor al lado de una cubana.

En “Locos de amor 3” das vida a un hombre que intenta recuperar su matrimonio ¿Cómo ha sido interpretar este personaje, teniendo en cuenta que tú viviste una separación?

En el mundo de la actuación siempre dicen que hay una parte de ti en cada personaje y eso es verdad, da la casualidad que en ese momento (cuando se filmaba la película) yo también estaba pasando por una separación y siento que he puesto un poco de mí en ese personaje.

¿Eres consciente que haciendo este papel en la película, el público lo va a comparar con la situación que viviste con Karina Rivera?

Entiendo que soy un personaje público y precisamente por eso trato de no ventilar mi relación. Hace poco vi que algunos periodistas señalaron que mi matrimonio se había acabado porque me había ido con otra persona, y eso es totalmente falso. Nosotros (él y Karina Rivera) llevamos separados más de un año y nadie lo sabía porque considero que nuestros problemas no tienen que ser públicos. En el interior de la familia, cada uno hizo su vida. De hecho ya nos divorciamos oficialmente y sí fue difícil hacer el personaje porque tenía las emociones a flor de piel. Solo espero que se haya transmitido así en la pantalla.

¿Tú intentaste recuperar tu matrimonio como lo hizo tu personaje en la ficción?

Pasaron muchas cosas, la relación finalmente terminó porque ya no daba para más. Se agotó todo y no creo que tenga una continuación, igual este va a seguir siendo mi espacio y mi país. Estoy agradecido con el Perú porque me ha dado lo mejor del mundo y estoy hablando de mis dos preciosas hijas.

¿Cómo es tu relación actual con Karina?

De hecho vamos a tener una buena relación porque la vida nos va a unir para siemprre (refiriéndose a sus hijas en común).

Si les llega una propuesta para trabajar juntos ¿Tendrías problemas en trabajar con tu exesposa?

Yo no tengo nada en contra de ella, esto es nuestra vida (el mundo artístico) y tenemos que diferenciar las cosas. Nuestra separación no tiene nada que ver. Ella fue una gran mujer, una gran madre y solo le deseo lo mejor.

Después de varios meses te vemos en una producción peruana ¿Qué ha significado para ti llegar a la pantalla grande?

Todo esto me tomó por sorpresa y para cualquier actor es un gran paso en la carrera, porque estoy con la productora de cine más importante del país. Que me hayan tomado en cuenta en este proyecto, realmente me hace sentir muy honrado y agradecido.

¿Qué estuviste haciendo fuera del Perú?

Estuve en Miami, pero siempre venía para ver lo del divorcio y estar pendiente de mis hijas. La campaña de promoción de la película (por “Locos de amor 3”) es larga y me verán todo febrero. Además, actualmente estoy produciendo. Hice una comedia que se llamó ‘Mi primo en Miami’ y también hice una serie que se pudo ver en Univista TV.

A propósito de la película ¿Has vuelto a creer en el amor?

Tengo una persona en mi vida en estos momentos, pero no soy el tipo de personas que les gusta hablar de su vida íntima y trato de no involucrar a terceros porque no quiero hacerle daño a nadie. Creo que es un tema muy delicado y prefiero que la vida me vaya sorprendiendo.

¿Ella es peruana o extranjera?

Es cubana como yo.

Sobre “Locos de amor 3”

“Locos de amor 3” es una comedia musical dirigida por Frank Perez-Garland y se estrenará en salas nacionales el próximo 13 de febrero.

El elenco está conformado por Ebelin Ortiz, Katia Condos, Patricia Portocarrero, Leonardo Torres Vilar, Orlando Fundichely, Aldo Miyashiro, Sergio Galliani, Rebeca Escribens y un gran elenco, que prometen cautivar al público con las aventuras y desamores de sus personajes.