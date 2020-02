En medio de la promoción de la película “Locos de amor 3”, Orlando Fundichely confirmó que se encuentra oficialmente divorciado de Karina Rivera. Luego que ambos anunciaran su reciente separación, ninguno se había pronunciado al respecto. Sin embargo, el actor cubano aseguró en entrevista con El Comercio que “pasaron muchas cosas, la relación finalmente terminó porque ya no daba para más. Se agotó todo y no creo que tenga una continuación”.

Esta separación no es la primera que sufre la pareja. Orlando Fundichely y Karina Rivera afrontaron una dura crisis de pareja en el 2012 que los llevó a distanciarse y a evaluar, por primera vez, el divorcio. No obstante, lograron superarla y retomar su matrimonio.

En entrevista con la revista Gisela, en enero del 2014, la pareja se encontraba fortalecida y reveló detalles de cómo lograron salir airosos de los problemas matrimoniales. “Darse cuenta no es muy difícil, es mirar adelante y decir tengo una familia, tengo hijos, tengo un pasado bonito, podría tener un futuro aun mejor… ¿por qué echar todo eso a un tacho?”, dijo Fundichely aquel entonces.

Karina Rivera y su contundente manera de confirmar que se encuentra separada de Orlando Fundichely

Por su parte, Rivera recordó la importancia que tuvo su hijo para volver con el actor. “Mi hijo me dijo: mamá, no te vayas a arrepentir, ¿por qué no cedes?, ¿por qué no pruebas antes de decir que no? Que mi hijo me lo diga valió mucho. Me dije: “Tengo que intentarlo, ver si ya no quiero nada con este hombre o ver que sí me muero por él'”, confesó.

Lamentablemente, la reconciliación no duró mucho y, en abril del 2015, Orlando Fundichely y Karina Rivera finalizaron nuevamente su relación; pero esta vez mediante un comunicado a la opinión pública. En el programa “Estás en todas”, la entonces representante de la ex animadora de programas infantiles leyó el escrito que citaba:

"A través de este comunicado de prensa quiero hacer de conocimiento público que por mutuo acuerdo la conductora de televisión Karina Rivera y el actor cubano Orlando Fundichely han decidido finalizar su relación matrimonial después de 15 años.

Siempre hemos mantenido una relación firme, sin escándalos, pero en esta oportunidad nos dirigimos a ustedes, amigos de la prensa, para informarles que hemos decidido ponerle punto final a nuestra relación.

No es nada fácil, pero le debemos respeto a nuestro público y antes de que empiece algún tipo de rumor y para evitar especulaciones, nos dirigimos a la opinión pública con el único fin de proteger la salud emocional de nuestras menores hijas.

Agradecemos de antemano a los medios de comunicación mantener el respeto, distancia y la consideración que siempre han mostrado hacia nuestra familia".

Con más de 15 años de matrimonio y dos hijas en común, la pareja volvió a apostar por su relación en marzo del 2016, cuando anunciaron una nueva reconciliación. “Estar casi dos años separados hizo que nos extrañemos, pero también hemos mejorado para no cometer los mismos errores que nos llevaron a la separación. Hemos fortalecido nuestra relación y esperamos que dure”, aseguró Karina Rivera.

Además, reveló que Orlando Fundichely descartó oportunidades laborales para dedicarle más tiempo a la familia. “Él ha renunciado a ‘Esto es guerra’ de Bolivia, le dijo no a una película en España y a una novela en Miami. Ahora está viendo un negocio para la familia”, dijo la exconductora.

No obstante, poco más de tres años después, la pareja vuelve a separarse; aunque esta vez parece ser definitivamente, pues ya se encuentran oficialmente divorciados.

