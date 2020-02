Luego de varias reconciliaciones que no prosperaron, Orlando Fundichely y Karina Rivera le pusieron punto final a su historia de amor. El actor confirmó que pese al divorcio, la relación que tiene con la madre de sus hijas es cordial.

La famosa pareja inició su idilio a fines de los años 90, cuando Karina conducía “Karina y Timoteo” y Orlando integraba el elenco de actores de la telenovela peruana “Luz María”. El primer encuentro ocurrió en el Estudio 4 de América Televisión, en Barranco. La atracción fue inmediata.

“Me invitaron a un programa que tenía una secuencia de aeróbicos y el programa que seguía era ‘Karina y Timoteo’, y ahí fue el flechazo”, narró Fundichely.

LA BODA

En 1999, casi dos años después del casual encuentro, Orlando y Karina se casaron, muy enamorados, con la firme promesa de ser felices juntos y para siempre. Pero eso no ocurrió. Con el pasar del tiempo, la relación se resquebrajó y los primeros indicios de que no iba más, aparecieron.

Orlando Fundichely y Karina Rivera en su boda.

PRIMERA RUPTURA

La primera separación llegó el 2012. El amor perdió su intensidad, pero ambos se las ingeniaron para encenderlo nuevamente. Orlando se paseó por diferentes programas de TV sorprendiendo con románticos detalles a su esposa, quien nunca mostraba indiferencia.

Tuvimos una crisis bastante grande con Karina, nos ha costado mucho trabajo recomponer nuestra relación pero hoy en día nos va muy bien y estoy muy feliz al lado de la mujer que amo", señaló Orlando, tras la reconciliación.

UNA NUEVA SEPARACIÓN

En 2015, Orlando Fundichely viajó a Bolivia para conducir la versión local de “Esto es guerra” y, desde Perú, Karina confirmó una nueva ruptura, producto de la desconfianza.

“¿Qué se perdió para el fin de mi matrimonio? La confianza”, dijo Karina en aquel momento. La presentadora de TV dijo que había recibido rumores de que Orlando le había sido infiel, sin embargo al no haber pruebas, decidió continuar con su matrimonio.

En el programa “Estás en todas”, la entonces representante de la ex animadora de programas infantiles leyó un comunicado a la opinión pública:

"A través de este comunicado de prensa quiero hacer de conocimiento público que por mutuo acuerdo la conductora de televisión Karina Rivera y el actor cubano Orlando Fundichely han decidido finalizar su relación matrimonial después de 15 años.

Siempre hemos mantenido una relación firme, sin escándalos, pero en esta oportunidad nos dirigimos a ustedes, amigos de la prensa, para informarles que hemos decidido ponerle punto final a nuestra relación.

No es nada fácil, pero le debemos respeto a nuestro público y antes de que empiece algún tipo de rumor y para evitar especulaciones, nos dirigimos a la opinión pública con el único fin de proteger la salud emocional de nuestras menores hijas.

Agradecemos de antemano a los medios de comunicación mantener el respeto, distancia y la consideración que siempre han mostrado hacia nuestra familia".

A LA TERCERA VA LA VENCIDA

Karina y Orlando intentaron dejar atrás los motivos que generaron las anteriores separaciones y seguir escribiendo más líneas de su historia de amor. Las más felices con la decisión eran sus hijas Doris y Luciana. El 2016, la pareja retomó su relación.

"Estar casi dos años separados hizo que nos extrañemos, pero también hemos mejorado para no cometer los mismos errores que nos llevaron a la separación. Hemos fortalecido nuestra relación y esperamos que dure”, manifestó Karina Rivera en una entrevista a Perú21.

“Él ha renunciado a ‘Esto es guerra’ de Bolivia, le dijo no a una película en España y a una novela en Miami. Ahora está viendo un negocio para la familia”, añadió la figura de TV.

EL FINAL

Dos años después, la sombra de una ruptura definitiva apareció y ante las especulaciones, Karina Rivera confirmó que tras quince años de casados, el divorcio era inevitable. “Nosotros lo hemos intentado. Pero ya está conversado y el cariño es un cariño mutuo”, dijo.

“Guardo los recuerdos más maravillosos, porque tengo recuerdos maravillosos con Orlando y con nuestras hijas, momentos realmente mágicos que ninguna pelea me los va a quitar. Eso es lo que se debe guardar y se debe rescatar”, añadió.

Esta semana, durante la conferencia de Prensa de “Locos de amor 3”, Orlando Fundichely confirmó que se encuentra oficialmente divorciado de la madre de sus hijas y que volvió a darse una oportunidad en el amor al lado de una cubana.

“Entiendo que soy un personaje público y precisamente por eso trato de no ventilar mi relación. Hace poco vi que algunos periodistas señalaron que mi matrimonio se había acabado porque me había ido con otra persona, y eso es totalmente falso. Nosotros (él y Karina Rivera) llevamos separados más de un año y nadie lo sabía porque considero que nuestros problemas no tienen que ser públicos. En el interior de la familia, cada uno hizo su vida. De hecho ya nos divorciamos oficialmente”, manifestó el actor.

