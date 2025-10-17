La Orquesta Candela ha consolidado sus 35 años de trayectoria ininterrumpida desde su fundación en Monsefú, tras ser doblemente reconocida en Estados Unidos con los galardones a “Leyenda” y “Mejor Artista Tropical” en los Premios Unidad de los Latin Music Awards, celebrados en Nueva York.

“Para nosotros es una gran emoción Ganar este Premio en el género tropical en New York. Quiere decir que nuestro trabajo está siendo visto afuera, eso nos llena de orgullo y es una súper motivación para seguir por el camino correcto” , sostuvo Víctor, Donald y Billy Yaipén, miembros del grupo.

Orquesta Candela celebró sus 35 años de trayectoria con prestigioso premio en los Estados Unidos | Foto: Difusión

Por otro lado, Josep Alvan, director de los Premios Unidad en Nueva York, se mostró sorprendido por la acogida de la cumbia peruana en el mundo, destacando su impacto global.

Recientemente, estrenaron el exitoso tema ‘Todavía’ junto a la estrella panameña Joysi Love, exintegrante de ‘La Factoría’. Además, la orquesta colaboró con el Grupo 5 para grabar la canción ‘Tan dentro de mi alma’.

De igual forma, revelaron que ya se preparan grandes colaboraciones, entre ellos, con los ganadores del Grammy Americano Tony Succar y Mimy Succar, junto a Leslie Shaw y el reconocido merenguero Elvis Crespo.

“Este 2026 vamos con fuerza, la idea es dar el gran salto a la internacionalización y, por qué no, también aspirar a premios internacionales como los Grammy o los Billboard”, declararon los líderes de Candela.