Los Oscar 2023 está a la vuelta de la esquina y como ya es costumbre, tres días antes de la premiación, la Academia de Hollywood invitó a todos los nominados a una cena. Sin embargo, no todos están dispuestos a asistir a este evento y una de ellas es la actriz Jamie Lee Curtis, quien cuenta con una candidatura en la categoría de Mejor actriz de reparto por su rol en la cinta ‘Everything Everywhere All at Once’.

La exitosa actriz declinó a la tan privilegiada invitación y ella explicó cuáles son sus razones. “Te voy a contar un secreto ahora mismo”, declaró a The Hollywood Reporter, durante la alfombra roja de los Spirit Awards el último sábado.

“Hay una cena de nominados, una cena privada de nominados a los premios de la Academia, el jueves por la noche, que comienza a las 7:30 p.m., y he rechazado [asistir]”, contó.

“Ahora podrías decir, ‘Jamie, estás nominada a un premio Oscar, estarás en la sala solo con los nominados al premio de la Academia y has declinado’. ¿Por qué? Porque mami se acuesta temprano”, continuó Curtis, quien en febrero pasado asistió al almuerzo de los nominados a los Oscar 2023.

Para Jamie Lee Curtis hay una hora fija en la que duerme y a la que no puede faltar. “Porque las 7:30 p.m. van a ser las 9 antes de que tengamos comida, ¿y sabes qué? No me sucede nada bueno después de las 9 p.m. ¡Nada, cero!”, indicó.

En los Spirit Awards, cabe recordar, la cinta “Everything Everywhere All at Once” se llevó siete premios.

Jamie Lee Curtis y su discursó ante su triunfó en los SAG Awards 2023

La actriz de 64 años se llevó los aplausos más prolongados de la noche en los SAG Awards 2023, luego de ganar el galardón a mejor actriz de reparto por su interpretación en “Everything Everywhere All at Once”, una categoría en la que también competía su colega Stephanie Hsu.

“Mis padres eran actores y me casé con un actor. Amo a los actores, amo la actuación, amo ser parte de un elenco, lo que hacemos cada uno de nosotros. Es un hermoso trabajo”, dijo Jamie Lee Curtis con la voz entrecortada. Y más adelante, gritó su amor por Yeoh, a quien le dedicó el premio.