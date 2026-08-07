El anterior director de La Bella Luz insinuó que las acusaciones de Salazar buscan desacreditar a la orquesta por competencia musical con otros grupos | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / América Hoy (Captura) / Composición EC
El anterior director de La Bella Luz insinuó que las acusaciones de Salazar buscan desacreditar a la orquesta por competencia musical con otros grupos | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec) / América Hoy (Captura) / Composición EC
Por Redacción EC

El empresario Óscar Custodio, fundador de La Bella Luz, cuestionó las acusaciones de Claudia Salazar, quien formaba parte de sus filas, contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral, señalando que su denuncia podría ser falsa.

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