El empresario Óscar Custodio, fundador de La Bella Luz, cuestionó las acusaciones de Claudia Salazar, quien formaba parte de sus filas, contra el exdirector musical César Sánchez Chavesta por presunto acoso sexual y hostigamiento laboral, señalando que su denuncia podría ser falsa.

“Ella nunca me dijo nada a mí, recién me entero. Perdóname, ella ha sido la ganadora del casting, ella se retiró de una mala manera. Muchos integrantes saben del tema y fingir unas lágrimas no significa que sea verdad ” , declaró durante una conferencia de prensa.

Custodio afirmó que la salida de Salazar del grupo no estuvo relacionada con una denuncia por acoso sexual y deslizó que sus declaraciones responderían a intereses vinculados con la competencia de otras orquestas.

“La señorita no se fue por este tema (acoso sexual), ella integra ahora una orquesta que es nuestra competencia, deben tener criterio, porque esa señorita trabaja para nuestra competencia”, manifestó.

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¿Qué denunció Claudia Zapata?

Las declaraciones del empresario se dieron luego de que Salazar revelara en ‘América Hoy’ que, durante su etapa como integrante del grupo, habría recibido invitaciones insistentes de Sánchez Chavesta y presiones vinculadas a su participación artística.

“En el año 2024... él prácticamente, si no le hacías caso, no te daba canciones o te quitaba canciones, no te hacía cantar, te congelaba artísticamente. También me invitaba a salir, me decía para ensayar en mi casa”, relató.

Óscar Custodio renunció a la dirección de La Bella Luz en medio de acusaciones por acoso sexual contra sus músicos | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

Según ha manifestado, cuando informó lo ocurrido a Custodio, quien tiene un vínculo familiar con el denunciado, recibió como respuesta: “Pero eso depende de ti”. Salazar afirmó que, tras ello, la situación continuó sin cambios.

La cantante también denunció un presunto tocamiento indebido por parte de Calín Sánchez, timbalero de La Bella Luz y hermano del exdirector musical, además de señalar que habría recibido burlas luego de comunicar que llevaba terapia psicológica.

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Pilar Torres, dueña de La Bella Luz, rechaza acusaciones de Claudia Salazar

Por su parte, Pilar Torres, esposa de Custodio, negó haber tenido conocimiento de los hechos denunciados por Salazar. “La señorita nunca me ha dicho nada, se lo juro por mis hijos. Le pregunté a mi esposo si le dijo algo, pero él me dijo no”, declaró entre lágrimas.

La controversia ocurre luego de que Naldy Saldaña, otra exintegrante de La Bella Luz, denunciara a César Sánchez Chavesta por presuntos tocamientos indebidos, tras la difusión de videos que formarían parte de las investigaciones del caso.

A ello se sumó el testimonio de Hanna Delgado, otra cantante que señaló a Calín Sánchez por presunto acoso y afirmó que, al comunicar lo ocurrido a Custodio, el empresario habría minimizado la situación.

Pilar Torres, madre del ahora nuevo director de La Bella Luz, se quebró en llanto al negar acusaciones de hostigamiento laboral contra exmiembros | (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)