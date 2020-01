Ozuna ha cambiado radicalmente su imagen después de raparse el cabello y teñirse de rubio. Esta nueva apariencia ha sorprendido a sus millones de seguidores, quienes no han tardado en reaccionar a las publicaciones del ‘Negrito de ojos claros”.

A través de su cuenta de Instagram, cientos de sus seguidores han celebrado que Ozuna haya renovado su peinado e innovado con un color que resalta en él.

“La moda es bien para 5 días, un minuto y 6 meses. Pero el estilo es para toda la vida”, escribió Ozuna como leyenda de su publicación, la cual en 24 horas cuenta con más de medio millón de reacciones.

"Hermoso", "Me encanta este look" o "Te queda genial", son algunos de los comentarios de sus fans. Sin embargo, no todos han visto con buenos ojos este cambio y no han tardado en decir que busca imitar a otros artistas como J Balvin, Chris Brown o Will Smith.

Asimismo, otro grupo de fans no han disfrutado mucho el cambio y le han pedido que vuelva a sus looks tradicionales como sus trenzas oscuras.