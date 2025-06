Pablo Heredia llegó al Perú con la intención de integrarse al grupo de rostros habituales de la pantalla chica. Su primera aparición fue en América Televisión, como parte del elenco de "Ven, baila, quinceañera". Luego vinieron producciones como "Te volveré a encontrar" y "Ojitos hechiceros". Esa presencia constante le abrió paso a nuevas invitaciones, hasta convertirse en una figura recurrente en la televisión local.

Con el paso del tiempo, Heredia dejó de ser solo un actor importado y se volvió un personaje reconocible dentro del ecosistema mediático. Estuvo en eventos, compartió cámaras con figuras del entretenimiento limeño y formó parte de una generación que se movía entre los sets y las alfombras rojas.

El actor Pablo Heredia es recordado por su papel como Blas Heredia en la serie argentina Rebelde Way. (Foto: Difusión)

Luego desapareció de las pantallas sin una despedida formal. Su regreso —años después— no ocurrió por medio de una nueva producción o proyecto actoral, sino a través de un formato que propone sentarse en una silla roja a recordar momentos íntimos de su pasado, aquel que se vivía en paralelo a las grabaciones en el set.

Antes de su aparición, el actor publicó un video solicitando que no se emitieran juicios anticipados sobre sus declaraciones. Durante el desarrollo del programa, fue consultado sobre experiencias vinculadas a su entorno sentimental y laboral, así como sobre personas con las que compartió vínculos públicos o privados en Lima. La conversación recorrió hechos que habían sido materia de especulación mediática en años anteriores, pero que no siempre contaron con una versión directa del protagonista.

El actor argentino llegó al Perú en 2015 y conquistó al público con su interpretación en “Ven, baila, quinceañera”. (Foto: Difusión)

Recordar lo vivido

Las preguntas no tardaron en tocar episodios que mezclaban juventud, afecto y cierta irresponsabilidad. Reconoció, por ejemplo, que besó a Flavia Laos bajo los efectos de drogas, y dijo que fue durante una reunión privada en su casa, cuando experimentaba con la preparación de un personaje. Aquel beso, contó, marcó el inicio de una cercanía que no prosperó porque Flavia aún tenía vínculos afectivos con Patricio Parodi, a quien él veía coquetear con ella en televisión.

En ese mismo tono confesional, Heredia habló de un experimento personal que lo llevó a pasar doce días sin comer, motivado por creencias vinculadas a la energía vital y a la necesidad de desprenderse de la carne. También aceptó que tuvo un encuentro con Poly Ávila después de conocerse en una fiesta y que, durante una reunión de amigos, se besó con Shirley Arica. Eran tiempos, dijo, en los que la vida se movía entre rodajes, promociones y vínculos fugaces que apenas dejaban espacio para algo más.

La participación de Pablo Heredia en El valor de la verdad estuvo llena de revelaciones sobre su vida amorosa en Perú. (Foto: Difusión)

Al recordar su vínculo con Mayra Goñi, a quien describió como su primera amiga en el país, admitió que hubo un beso que él quiso mantener en secreto y que eso provocó una tensión entre ambos. Luego, al referirse a Nicola Porcella, afirmó que le confesó en tono de broma que era el más guapo de la televisión peruana y que incluso lo había elogiado físicamente. Pero el tono ligero cambió cuando contó que Nicola también le habló de un periodo de tratamiento psicológico que atravesó a raíz del asedio mediático.

Entre las preguntas más delicadas estuvo la relacionada con una oferta que recibió por parte de un supuesto productor español, quien le propuso pagarle quince mil dólares a cambio de mantener relaciones sexuales. Heredia dijo que se trató de una propuesta directa que rechazó sin dudar. Y sobre Milett Figueroa, respondió que sintió algo fuerte, aunque breve. Aseguró que no hubo una relación formal, pero sí un vínculo especial, tanto que recientemente se animó a escribirle para felicitarla por sus avances profesionales en Argentina.

Pablo Heredia sorprendió en 'El valor de la verdad' al revelar detalles íntimos, pero evitó una pregunta clave sobre Flavia Laos y Ale Fuller gracias al botón rojo. (Foto: YouTube)

Una historia inconclusa

La participación de Pablo Heredia en “El valor de la verdad” quedó suspendida tras responder diez preguntas y alcanzar los diez mil soles en premios. Hasta ese punto, el actor había narrado episodios personales sin evitar detalles, aunque no todos los rumores que circularon en redes encontraron eco en la pantalla. Ni Paolo Guerrero fue mencionado, ni se hicieron referencias a Alondra García Miró, pese a que ambos nombres fueron utilizados para anticipar posibles revelaciones. Tampoco se abordaron, al menos en esta primera parte, temas vinculados a disputas o conflictos con terceros.

En cambio, el programa cerró con un avance que dejó planteada una historia aún sin contarse: una relación con la actriz Alessandra Fuller, cuyo desenlace —según lo insinuado— habría estado marcado por la aparición de una tercera persona. El testimonio no fue incluido en la primera entrega, pero sí forma parte de lo que se espera para la segunda parte del programa, ya anunciada oficialmente.

"¿Acabaste con Ale Fuller por Alondra García Miró?" fue la pregunta que se responderá la siguiente semana. (Foto: Difusión)

La emisión continuará el sábado 15 de junio, fecha en que se retomará el cuestionario pendiente. Aunque no se ha revelado el número exacto de preguntas restantes, se ha sugerido que lo más delicado —o las preguntas que generarán revuelo— aún no ha sido mostrado. Las nuevas interrogantes podrían girar en torno a vínculos sentimentales no explorados o situaciones aún no reveladas en el recorrido público de Heredia en Perú.