Pablo Lyle : ¿cuál ha sido la reacción de los artistas mexicanos por este caso?

Pablo Lyle es un actor mexicano que se encuentra en el ojo de la tormenta luego de estar envuelto en un grave accidente en Miami. Al parecer el artista habría golpeado a un cubano en plena calle, quien murió dos días después en el hospital y esta situación habría agravado su problema legal, ya que al parecer sería acusado de “asesinato en segundo grado” y la fiscalía considera al interprete como: “un individuo violento”.

Hace unos días se hicieron públicas unas imágenes donde se ve claramente como Lyle le lanza un puñete en la cara a Juan Ricardo Hernández de 63 años. Días después, el hombre falleció por un derrame cerebral. Sin embargo, los abogados del actor rechazan el cargo y aseguran que "nunca tuvo intención de matar a nadie", sino que reaccionó así porque temía por su seguridad y la de su familia.

Esta polémica noticia ha desatado en las diversas redes sociales mensajes de odio contra el joven actor y así que ante este avalancha de críticas, varios famosos han salido a la luz pública para mostrarle su total apoyo en estos difíciles momento y otros también han hecho sentir su disconformidad con respecto a la defensa de Pablo Lyle.

Las reacciones a favor de Pablo Lyle

- Edwin Luna, el cantante de musical regional mexicana ha mostrado su solidaridad con el artista. Lo mismo que su compañero de género, Jorge Medina, quien también ha hecho público su sentimiento de preocupación por el caso.



- La actriz, Sofía Castro no ha dudado en mandarle un mensaje lleno de cariño a través de las cámaras del programa mexicano “Ventaneando”.



“Él sabe que lo amo, que lo adoro, es mi compadre, es mi hermano y que estoy con él por sobre todas las cosas”, dijo sin pelos en la lengua.



- Por su parte, la actriz Regina Blandón también se ha mostrado muy consternada por la difícil situación por la que está pasando su amigo y colega de actuación.



“Yo ya le mandé todo mi amor, miles de besos, mi buena vibra y energía, dijo la artista a las cámaras del mismo programa. Ambos actores se conocieron en el set de grabación de la película Mirreyes Vs Godínez.



- En su cuenta oficial de Instagram, Eric Morales, director de telenovelas como “Para Volver a Amar”, defendió al actor mexicano porque es un buen hombre y exhortó a la gente a aprender de la tragedia de otros.



“Ojalá toda esa gente que hoy desata juicios tan crueles contra Pablo Lyle no tenga la mala suerte, el día de mañana, de responder a estímulos violentos sin medir las consecuencias y su horror.

“En esta sociedad tan dividida y violentada, cualquiera de nosotros está expuesto a reaccionar como lo hizo él“.



Director de Televisa de #CunaDeLobos, Eric Morales, muestra su apoyo a Pablo Lyle y dice que cualquiera pudo haber reaccionado como lo hizo el. pic.twitter.com/eGyhYC9U2v — El Cheeseme (@elcheeseme) 5 de abril de 2019

Las reacciones en contra de Pablo Lyle

El que no se quedó callado fue el actor cubano Adrián Di Monte quien se sintió muy indignado por toda la situación y pidió que Pablo Lyle reciba todo el peso de la ley.



El cubano compartió en su cuenta oficial de Instagram un video en el que se ve el momento en el que Lyle golpea a Juan Ricardo Fernández, de 63 años, quien fue hospitalizado con una herida en el cráneo y una hemorragia interna.



“Esto es indignante… y no me vengan con mamadas, no se trata de ser mexicano ni cubano, se trata de ser un hombre derecho y no un pinche abusador cobarde.



“Papi que te caiga todo el peso de la ley. Muy diferente hubiera sido si fuera alguien joven, a ver si hubiera tenido el valor de bajarse del carro. Y luego se fue corriendo y dejó al pobre viejo tirado“.