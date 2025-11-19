El conductor Paco Bazán fue separado de manera sorpresiva del podcast ‘Ni loco ni santo’, espacio digital que compartía junto a Erick Delgado. El anuncio se realizó la noche del martes 18 de noviembre mediante un comunicado difundido en la cuenta de Instagram del programa, donde se explicó que la salida del también exarquero se debe a “motivos personales de público conocimiento”, una referencia directa al reciente escándalo mediático que involucra a Melisa Linares, madre de su hija menor.

“Queremos informar a nuestra comunidad que, debido a motivos personales de público conocimiento, Francisco Bazán y el equipo de Entre Palos TV hemos decidido, de común acuerdo, dar por concluida su participación en el programa Ni Loco Ni Santo. Le deseamos la mejor de las suertes en sus próximos proyectos”, señala la misiva.

El podcast, conocido por su mezcla de humor, actualidad y análisis futbolístico, también anunció que quedará temporalmente suspendido, aunque el canal Entre Palos TV continuará emitiendo su programación habitual mientras trabaja en una nueva propuesta que será presentada con un nombre distinto.

Además, se informó que este miércoles 19 de noviembre, el equipo saldrá en vivo a las 6:50 p. m. para ofrecer mayores detalles sobre la desvinculación de Bazán y los cambios que se realizarán en el espacio digital. El comunicado finalizó agradeciendo a los seguidores por su constante apoyo.

¿Qué motivó la salida de Paco Bazán?

Aunque el comunicado no detalla explícitamente el motivo, sí alude a los recientes cuestionamientos públicos hacia Bazán, luego de que Melisa Linares afirmara en el programa Arriba mi Gente que el conductor no mantiene vínculo con su hija.

“Porque cuando alguien quiere, hasta para ir a comprarle un ‘donito’ en la esquina, un ratito” , declaró Linares, asegurando que el conductor de El deportivo en otra cancha no visita a la menor por decisión propia. Estas declaraciones generaron una oleada de críticas y presiones en redes sociales, contexto en el que se produjo su separación de ‘Ni loco ni santo’.