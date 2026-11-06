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De ser declarado culpable, Markle Sr. se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal. (Foto: EFE)
De ser declarado culpable, Markle Sr. se enfrentaría a una pena máxima legal de 20 años de prisión federal. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

Un juez federal de Estados Unidos concedió a Thomas Markle Sr., padre de la duquesa de Sussex, Meghan Markle, la libertad bajo fianza, tras ser arrestado este viernes por un cargo de posesión de pornografía infantil.

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